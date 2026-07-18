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वाराणसी में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई; 20 हजार घूस लेते उर्दू अनुवादक गिरफ्तार

एंटी करप्शन टीम ने कैंट थाने पर नियुक्त उर्दू अनुवादक अब्दुल रहमान अंसारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

एंटी करप्शन टीम की गिरफ्त में उर्दू अनुवादक अब्दुल रहमान अंसारी.
एंटी करप्शन टीम की गिरफ्त में उर्दू अनुवादक अब्दुल रहमान अंसारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 8:09 AM IST

2 Min Read
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वाराणसी : एंटी करप्शन टीम ने कैंट थाने पर नियुक्त उर्दू अनुवादक को 20000 रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से रिश्वत के पैसे भी बरामद हैं. बताया गया कि एंटी करप्शन टीम में लिखित शिकायत दी गई थी. जिसके बाद टीम ने प्लानिंग के तहत छापेमारी कर आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया है.

वाराणसी मंडल थाना कैंट के एंटी करप्शन प्रभारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता शाह मोहम्मद शारीक द्वारा थाना एंटी करप्शन वाराणसी मण्डल वाराणसी कार्यालय में लिखित शिकायत दी थी. जिसमें बताया गया कि उनके खिलाफ थाना कैण्ट वाराणसी में दर्ज मुकदमों के मामलों में न्यायालय में सुनवायी चल रही है, लेकिन थाना कैण्ट वाराणसी पर नियुक्त उर्दू अनुवादक अब्दुल रहमान अंसारी द्वारा 16 जुलाई को बुलाकर कहा गया कि तुम्हारे विरुद्ध गुण्डा एक्ट लगाने की तैयारी चल रही है. गुण्डा एक्ट की रिपोर्ट मैं ही तैयार करके थाना प्रभारी का हस्ताक्षर कराता हूं, अगर तुम मुझे 20 हजार रुपये दे दोगे तो तुम्हारे विरुद्ध गुण्डा एक्ट का कार्रवाई नहीं होगी. इसके अलावा अन्य जो भी आपके विरुद्ध एनसीआर पंजीकृत हैं उन्हें भी समाप्त करा दूगां.


एंटी करप्शन प्रभारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि इसी शिकायत के आधार पर शुक्रवार 17 जुलाई को आरोपी उर्दू अनुवादक को सायं 5.30 बजे JHV माल के रेस्टोरेंट के अन्दर रिश्वत की रकम 20 हज़ार रुपये लेते समय उर्दू अनुवादक अब्दुल रहमान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया.


प्रभारी नीरज सिंह ने बताया कि इस संबंध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर में आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है. वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी अनुवाद बीते 10 साल से धमकी देकर लाखों रुपये के सामान की खरीददारी व नगद रुपये की वसूली कर चुका है. आरोपी अब्दुल रहमान अंसारी जौनपुर जनपद के नरहर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. वर्तमान में वह थाना कैंट में उर्दू अनुवादक के रूप पर तैनात हैं. 1995 में उर्दू अनुवादक के पद उसकी भर्ती हुई थी. वह इसी 31 जुलाई को सेवानिवृत होने वाला था.

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