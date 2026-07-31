ETV Bharat / state

कैथल में वेटरनरी डॉक्टर रिश्वत लेता गिरफ्तार, भैंसों पर लोन की एवज में की थी 28 हजार रुपये की डिमांड

कैथल में एसीबी ने पशुओं के डॉक्टर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. भैंसों का लोन करवाने की एवज में मांगे थे 28 हजार रुपये.

Veterinarian Arrested in Kaithal
Veterinarian Arrested in Kaithal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 31, 2026 at 7:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कैथल: एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पशुओं के डॉक्टर (वेटरनरी डॉक्टर) को 28 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. डॉक्टर की ड्यूटी पट्टी अफगान में है. इस संबंध में गांव सोंगरी के एक व्यक्ति ने एसीबी टीम को शिकायत दी थी कि उसकी कैथल में प्रताप गेट पर डेयरी है. वो भैंसों का लोन करवाना चाहता था. लोन करवाने की एवज में वीएलडीए अंकुर ने उससे रुपये मांगे.

कैथल में वेटरनरी डॉक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार: इस संबंध में डेयरी संचालक ने एसीबी टीम को शिकायत दी. टीम ने ट्रैप बिछाया और डॉक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल एसीबी टीम की ओर से मामले की गहनता से जांच की जा रही है. ये भी देखा जा रहा है कि पकड़े गए डॉक्टर के अलावा कोई और भी इसमें शामिल था या नहीं.

28 हजार रुपये की रिश्वत: कैथल एसीबी इंस्पेक्टर सूबे सिंह की टीम द्वारा समय करीब शाम करीब साढ़े 3 बजे आरोपी को पकड़ा गया. उसने शिकायतकर्ता को कैथल विश्वकर्मा चौक पर बुलाया था और जैसे ही 28 हजार रुपये की रिश्वत लेने लगा तो उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया. टीम वीएलडीए को एसीबी कार्यालय में ले गई और आगामी कार्रवाई कर रही है.

TAGGED:

ANTI CORRUPTION BUREAU
VETERINARIAN BRIBE IN KAITHAL
वेटरनरी डॉक्टर रिश्वत गिरफ्तार
एंटी करप्शन ब्यूरो
VETERINARIAN ARRESTED IN KAITHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.