ETV Bharat / state

नूंह में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, ASI और हेड कांस्टेबल 9,500 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Policeman take Bribe in Nuh: एंटी करप्शन ब्यूरो ने नूंह सदर थाना के दो पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

Policeman take Bribe in Nuh
Policeman take Bribe in Nuh (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 27, 2025 at 8:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: एंटी करप्शन ब्यूरो ने नूंह सदर थाना के दो पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्त में आए पुलिसकर्मी सहायक उप-निरीक्षक राजबीर और जयसिंहपुर चौकी मुंशी हेड कांस्टेबल घनश्याम हैं. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 22 नवंबर 2025 को दिल्ली-मुंबई हाईवे पर कालिंजर के पास नूंह पुलिस की एक टीम ने राजस्थान नंबर की टाटा कैंटर को नो- पार्किंग जोन में खड़ा करने के आरोप में जब्त किया था.

नूंह में रिश्वतखोर पुलिसकर्मी गिरफ्तार: राजस्थान के डीग जिले के उंचेड़ा गांव निवासी राहुल के खिलाफ नूंह सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में हिसार के गाड़ी मालिक नरेंद्र कुमार ने कोर्ट से सुपुर्दगी आदेश प्राप्त कर लिया था. आरोप है कि जब वो गाड़ी छुड़ाने थाने पहुंचा, तो एएसआई राजबीर और हेड कांस्टेबल घनश्याम ने कोर्ट आदेश के बावजूद गाड़ी छोड़ने के नाम पर उससे रिश्वत की मांग की. पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो नूंह को की.

जब्त गाड़ी को छुड़वाने की एवज में ली रिश्वत: एसीबी के इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन की टीम ने ट्रैप करते हुए मंगलवार 25 नवंबर को कार्रवाई कर एएसआई राजबीर के तख्त के गद्दे के नीचे से 9,000 रुपये और हेड कांस्टेबल घनश्याम की जेब से 500 रुपये बरामद करते हुए. दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

14 दिन की न्यायिक हिरासत: इस कार्रवाई से पुलिस विभाग की किरकिरी हुई और हड़कंप मच गया है. एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक रिश्वतखोरी के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी. दोनों आरोपियों को छवि गोयल न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया था, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक में भेज दिया है.

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद पुलिस ने 24 घंटे में 25 लाख रुपये की लूट की वारदात को सुलझाया, तीन आरोपी गिरफ्तार, 21 लाख नगद और दो बाइक बरामद

ये भी पढ़ें- राहुल फाजिलपुरिया के घर पर फायरिंग के आरोपियों को डबवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, दो अवैध हथियार और एक बाइक बरामद

TAGGED:

ANTI CORRUPTION BUREAU TEAM
NUH SADAR POLICE STATION
नूंह में पुलिसकर्मियों ने ली रिश्वत
नूंह ताजा समाचार हिंदी
POLICEMAN TAKE BRIBE IN NUH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मैजिकल मशरूम से हो रही जादुई कमाई !, सड़ी-गली लकड़ी पर उगने वाले "गैनोडर्मा" से किसान की चमकी किस्मत

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धूम मचा रही बिहार की सिद्धिता मिश्रा, अपनी अद्भुत कला से जीत रही लोगों का दिल

"10 साल के बच्चों में बढ़ रहा टाइप-2 डायबिटीज"... पीजीआई डॉक्टर की चेतावनी, बोले- "जीवनशैली बिगड़ी तो डायबिटीज पक्की"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.