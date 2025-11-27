ETV Bharat / state

नूंह में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, ASI और हेड कांस्टेबल 9,500 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

नूंह: एंटी करप्शन ब्यूरो ने नूंह सदर थाना के दो पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्त में आए पुलिसकर्मी सहायक उप-निरीक्षक राजबीर और जयसिंहपुर चौकी मुंशी हेड कांस्टेबल घनश्याम हैं. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 22 नवंबर 2025 को दिल्ली-मुंबई हाईवे पर कालिंजर के पास नूंह पुलिस की एक टीम ने राजस्थान नंबर की टाटा कैंटर को नो- पार्किंग जोन में खड़ा करने के आरोप में जब्त किया था.

नूंह में रिश्वतखोर पुलिसकर्मी गिरफ्तार: राजस्थान के डीग जिले के उंचेड़ा गांव निवासी राहुल के खिलाफ नूंह सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में हिसार के गाड़ी मालिक नरेंद्र कुमार ने कोर्ट से सुपुर्दगी आदेश प्राप्त कर लिया था. आरोप है कि जब वो गाड़ी छुड़ाने थाने पहुंचा, तो एएसआई राजबीर और हेड कांस्टेबल घनश्याम ने कोर्ट आदेश के बावजूद गाड़ी छोड़ने के नाम पर उससे रिश्वत की मांग की. पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो नूंह को की.

जब्त गाड़ी को छुड़वाने की एवज में ली रिश्वत: एसीबी के इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन की टीम ने ट्रैप करते हुए मंगलवार 25 नवंबर को कार्रवाई कर एएसआई राजबीर के तख्त के गद्दे के नीचे से 9,000 रुपये और हेड कांस्टेबल घनश्याम की जेब से 500 रुपये बरामद करते हुए. दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.