नूंह में एंटी करप्शन ब्यूरो की डबल कार्रवाई, थाना प्रभारी और शिक्षा विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार
ACB ने पुन्हाना शहर थाना प्रभारी को 50 हजार लेते पकड़ा. वहीं शिक्षा विभाग कार्यालय का कर्मचारी 25 हजार लेते धरा गया.
Published : September 7, 2026 at 8:44 PM IST
नूंहः जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोमवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ही दिन में दो बड़ी कार्रवाई करते हुए खाकी और शिक्षा विभाग दोनों पर शिकंजा कसा है. पहली कार्रवाई में पुन्हाना शहर थाना प्रभारी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी को 25 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया.
पुन्हाना शहर थाना प्रभारी कुंदन गिरफ्तारः एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि "पुन्हाना शहर थाना प्रभारी कुंदन को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में ट्रैप किया गया था. जैसे ही टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने स्थिति को भांप कर भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया. फिलहाल टीम उससे पूछताछ कर रही है. इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है."
मेडिकल बिल पास करने के नाम पर 25 हजार की रिश्वत: इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो ने दूसरी कार्रवाई में जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान शाकिर पुत्र अलजु निवासी घुड़ावली के रूप में हुई है. आरोप है कि उस ने अपने ही विभाग के एक शिक्षक से मेडिकल बिल पास करने के नाम पर 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. ब्यूरो की टीम ने उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.
75 हजार रुपये की रिश्वत में 2 नपेः कुल मिलाकर एक ही दिन में 75 हजार रुपये की रिश्वत के दो मामलों में दो सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी से जिले में भ्रष्ट अधिकारियों में दहशत है. एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर राजेन्द्र का कहना है कि "भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा."