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यमुनानगर में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा ट्रैप, 45 हजार रुपये रिश्वत लेते सिंचाई विभाग का JE और बेलदार रंगेहाथ गिरफ्तार

यमुनानगर: भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने यमुनानगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर और एक बेलदार को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ठेकेदार के बिल पास करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी. शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने ट्रैप लगाकर दोनों आरोपियों को दबोच लिया. फिलहाल मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है.

ठेकेदार से 45 हजार रुपये की रिश्वत मांगीः विजिलेंस इंस्पेक्टर तेजपाल ने बताया कि "ठेकेदार जरनैल सिंह ने शिकायत दी थी कि सिंचाई विभाग के जेई सौरभ ने कराए गए कार्यों के बिल पास करने के एवज में 45 हजार रुपये की रिश्वत मांगी. आरोप है कि रकम लेने के लिए जेई ने विभाग के बेलदार कर्मजीत को भेजा. शिकायत का सत्यापन करने के बाद विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से केनाल रेस्ट हाउस में ट्रैप लगाया और बेलदार कर्मजीत को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद मौके पर मौजूद जेई सौरभ को भी हिरासत में ले लिया गया.