DoIT के जॉइंट डायरेक्टर की करतूत: पत्नी की 'फर्जी' नौकरी और दो कंपनियों से उठाया 37 लाख वेतन

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच. पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना.

Anti Corruption Bureau
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 1:11 PM IST

3 Min Read
जयपुर: सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT) के जॉइंट डायरेक्टर (संयुक्त निदेशक) के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग का गंभीर मामला सामने आया है. इसमें संयुक्त निदेशक ने अपनी पत्नी की कागजों ने नौकरी दिखाई और लाखों रुपए बतौर तनख्वाह उठा लिए. एसीबी की प्राथमिक जांच में सामने आया कि दो निजी कंपनियों से 37.54 लाख रुपए का भुगतान किया गया है. अब एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसमें जांच और अनुसंधान किया जा रहा है. इस मामले की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है.

मामले की जांच कर रहे एसीबी के एएसपी नीरज गुरनानी ने बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक प्रद्युम्न दीक्षित के खिलाफ प्राथमिक जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है. अब मामले से संबंधित दस्तावेजों का विश्लेषण किया जा रहा है. जरूरत पड़ने पर आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी. आगे कार्रवाई होगी. अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

एसीबी के एएसपी नीरज गुरनानी बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अजमेर ACB की बड़ी कार्रवाई, नगर निगम के एडिशनल चीफ इंजीनियर की पत्नी के पास में मिली नोटों की गड्डियां

प्रद्युम्न और पूनम से होगी पूछताछ: उन्होंने बताया कि शिकायत मिली थी कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक प्रद्युम्न दीक्षित की पत्नी पूनम दीक्षित ने दो कंपनियों से बतौर वेतन भुगतान उठाया है. आरोप है कि बिना सेवा दिए वेतन के रूप में भुगतान उठाया गया है. जांच के बाद विस्तृत खुलासा किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर प्रद्युम्न दीक्षित और पूनम दीक्षित से पूछताछ भी की जाएगी.

बिना ऑफिस गए उठाई तनख्वाह: एसीबी की प्राथमिक जांच में सामने आया कि प्रद्युम्न ने अपनी पत्नी पूनम का दो कंपनियों में अपॉइंटमेंट दिखाया, जबकि उन्होंने सेवा नहीं दी. दोनों कंपनियों ने जनवरी 2019 से सितंबर 2020 के बीच पूनम के पांच बैंक खातों में 37,54,405 रुपए वेतन के रूप में जमा करवाए. पूनम एक भी दिन ऑफिस नहीं गई.

पढ़ें: जयपुर में एसीबी की बड़ी रेड, SMS अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप

टेंडर देने के बदले खेल: एसीबी जांच में यह भी सामने आया कि प्रद्युम्न के पास 2019-20 में डाटा सेंटर का जिम्मा था. शिकायत में आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर कंपनी को टेंडर दिलवाए और बदले में उस कंपनी ने बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर करवाए. पड़ताल में यह भी सामने आया कि प्रद्युम्न खुद ही अपनी पत्नी की अटेंडेंस वैरिफाई भी करते थे. दूसरी जिस कंपनी से पूनम के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर हुई है. उसे भी टेंडर मिले थे.

हाईकोर्ट के निर्देश पर प्राथमिक शिकायत दर्ज: पूरे मामले को लेकर एक परिवादी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने सितंबर 2024 में प्राथमिक जांच शुरू की. इसके बाद कंपनियों के बैंक खातों की जानकारी जुटाई गई. इस दौरान गड़बड़ी के सबूत मिलने के बाद एसीबी ने 17 अक्टूबर, 2025 को मुकदमा दर्ज कर लिया. एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. जिसकी जांच जारी है.

