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हांसी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते पटवारी और ढाबा संचालक गिरफ्तार

हांसी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) भिवानी की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी और एक ढाबा संचालक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोप है कि प्लॉट का इंतकाल दर्ज करने की एवज में शिकायतकर्ता से पहले 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसे बाद में 10 हजार रुपये में तय किया गया. शिकायत के बाद एसीबी ने बिछाया जाल: इस बारे में एसीबी इंचार्ज जगजीत ने कहा कि, "शिकायतकर्ता श्रवण ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उसकी मां के प्रेम नगर स्थित प्लॉट के इंतकाल की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुरानी तहसील के पास स्थित पटवारखाने में तैनात पटवारी विशाल रिश्वत की मांग कर रहा है. शिकायत मिलने के बाद एसीबी टीम ने मामले का सत्यापन कर ट्रैप की योजना बनाई." रिश्वत लेते पटवारी और ढाबा संचालक गिरफ्तार (ETV Bharat) ढाबा संचालक के माध्यम से ली जा रही थी रकम: एसीबी इंचार्ज जगजीत प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पटवारी विशाल सीधे रिश्वत लेने के बजाय एक ढाबा संचालक के माध्यम से पैसे मंगवाता था. तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने 10 हजार रुपये की राशि महादेव ढाबा संचालक पवन कुमार को सौंपी. जैसे ही राशि का लेन-देन हुआ, एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर पवन कुमार को रंगे हाथों पकड़ लिया.