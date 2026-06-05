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हांसी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते पटवारी और ढाबा संचालक गिरफ्तार

हांसी में एसीबी ने इंतकाल दर्ज करने के बदले 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पटवारी और ढाबा संचालक गिरफ्तार किया.

Hansi ACB Trap
हांसी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 5, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
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हांसी: हांसी में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) भिवानी की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी और एक ढाबा संचालक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोप है कि प्लॉट का इंतकाल दर्ज करने की एवज में शिकायतकर्ता से पहले 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसे बाद में 10 हजार रुपये में तय किया गया.

शिकायत के बाद एसीबी ने बिछाया जाल: इस बारे में एसीबी इंचार्ज जगजीत ने कहा कि, "शिकायतकर्ता श्रवण ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उसकी मां के प्रेम नगर स्थित प्लॉट के इंतकाल की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुरानी तहसील के पास स्थित पटवारखाने में तैनात पटवारी विशाल रिश्वत की मांग कर रहा है. शिकायत मिलने के बाद एसीबी टीम ने मामले का सत्यापन कर ट्रैप की योजना बनाई."

रिश्वत लेते पटवारी और ढाबा संचालक गिरफ्तार (ETV Bharat)

ढाबा संचालक के माध्यम से ली जा रही थी रकम: एसीबी इंचार्ज जगजीत प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पटवारी विशाल सीधे रिश्वत लेने के बजाय एक ढाबा संचालक के माध्यम से पैसे मंगवाता था. तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने 10 हजार रुपये की राशि महादेव ढाबा संचालक पवन कुमार को सौंपी. जैसे ही राशि का लेन-देन हुआ, एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर पवन कुमार को रंगे हाथों पकड़ लिया.

पटवारी को भी किया गिरफ्तार: ढाबा संचालक से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि वह पटवारी विशाल के कहने पर रिश्वत की रकम ले रहा था. इसके बाद एसीबी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पटवारी विशाल को भी पुरानी तहसील स्थित पटवारखाने से गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज: एसीबी अधिकारियों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. जांच एजेंसी अब रिश्वत मांगने और लेन-देन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है. कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग और स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है.

एसीबी ने बिछाया ट्रैप: एसीबी इंचार्ज जगजीत ने कहा, "शिकायतकर्ता श्रवण ने शिकायत दी थी कि उसकी माता के प्लॉट के इंतकाल के लिए पटवारी विशाल ने 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. शिकायत की जांच के बाद ट्रैप लगाया गया और 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए महादेव ढाबा संचालक पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में सामने आया कि वह राशि पटवारी विशाल के कहने पर ले रहा था, जिसके बाद पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. मामले की जांच जारी है."

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