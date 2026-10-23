करनाल में ACB का बड़ा एक्शन, 20 हजार की रिश्वत लेते नगर निगम कर्मचारी गिरफ्तार
करनाल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी राम सिंह को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया.
Published : October 23, 2026 at 6:51 PM IST
करनाल: रिश्वतखोरी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने लघु सचिवालय स्थित तहसील कार्यालय के बाहर नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी राम सिंह को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. आरोप है कि कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से दुकान की सेल डीड ट्रांसफर करवाने के बदले रिश्वत की मांग की थी. शिकायत मिलने के बाद टीम ने जाल बिछाया और कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया.
दुकान की रजिस्ट्री से जुड़े काम के बदले मांगी रकम: शिकायतकर्ता अपनी दुकान की सेल डीड ट्रांसफर करवाना चाहता था. आरोप है कि इस काम को करवाने की एवज में नगर निगम कर्मचारी राम सिंह ने उससे 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी. रिश्वत की मांग से परेशान शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया, जिसके बाद विभाग ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की योजना बनाई.
तहसील कार्यालय के बाहर ACB का जाल: शिकायत मिलने के बाद ACB करनाल की टीम ने कार्रवाई करते हुए लघु सचिवालय स्थित तहसील कार्यालय के बाहर जाल बिछाया. इसी दौरान नगर निगम कर्मचारी राम सिंह को कथित तौर पर 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया. कार्रवाई के बाद सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.
जांच के दायरे में दूसरे अधिकारी और कर्मचारी भी: ACB करनाल के प्रभारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि आरोपी नगर निगम करनाल में कार्यरत है और शिकायतकर्ता से दुकान की सेल डीड ट्रांसफर करवाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है. उन्होंने कहा कि मामले में ये भी जांच की जाएगी कि कहीं इस प्रकरण में अन्य अधिकारी या कर्मचारी शामिल तो नहीं हैं. आरोपी से पूछताछ के बाद जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी: सरकारी कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने के लिए ACB की ये कार्रवाई अहम मानी जा रही है. अब जांच के दौरान ये स्पष्ट होगा कि रिश्वत मांगने के इस मामले में किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका भी थी या नहीं.
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