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करनाल में ACB का बड़ा एक्शन, 20 हजार की रिश्वत लेते नगर निगम कर्मचारी गिरफ्तार

Anti Corruption Bureau ( ETV Bharat )

करनाल: रिश्वतखोरी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने लघु सचिवालय स्थित तहसील कार्यालय के बाहर नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी राम सिंह को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. आरोप है कि कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से दुकान की सेल डीड ट्रांसफर करवाने के बदले रिश्वत की मांग की थी. शिकायत मिलने के बाद टीम ने जाल बिछाया और कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया.

दुकान की रजिस्ट्री से जुड़े काम के बदले मांगी रकम: शिकायतकर्ता अपनी दुकान की सेल डीड ट्रांसफर करवाना चाहता था. आरोप है कि इस काम को करवाने की एवज में नगर निगम कर्मचारी राम सिंह ने उससे 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी. रिश्वत की मांग से परेशान शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया, जिसके बाद विभाग ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की योजना बनाई.