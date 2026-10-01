अलीगढ़ में एंटी करप्शन का एक्शन; सिंचाई विभाग का वरिष्ठ सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार
आरोप-जीपीएफ के 3 लाख रुपये निकलवाने के लिए मांगी गई 6 हजार की रिश्वत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 8:02 PM IST
अलीगढ़: सेवानिवृत्त कर्मचारी के जीपीएफ भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत पर सिंचाई विभाग के वरिष्ठ सहायक को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. टीम के मुताबिक, गुरुवार दोपहर करीब दो बजे सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक आशीष कुमार माथुर छह हजार रुपये लेते पकड़े गए. आरोप है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के करीब तीन लाख रुपये के जीपीएफ भुगतान के बदले रिश्वत मांगी गई.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भूप सिंह जून में सेवानिवृत्त हुए थे. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने जीपीएफ खाते में जमा करीब तीन लाख रुपये का भुगतान प्राप्त करना था. आरोप है कि जीपीएफ से संबंधित काम देखने वाले वरिष्ठ सहायक आशीष कुमार माथुर से संपर्क करने के बावजूद करीब तीन महीने तक भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी. भूप सिंह लगातार विभागीय कार्यालय के चक्कर लगाते रहे.
आरोप है कि इसी दौरान जीपीएफ का भुगतान कराने के नाम पर उनसे छह हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई. कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी काम नहीं होने और रिश्वत की मांग जारी रहने से परेशान भूप सिंह ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद टीम ने मामले की प्रारंभिक पड़ताल की और ट्रैप की कार्रवाई की योजना बनाई.
गुरुवार को शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम के साथ विभागीय कार्यालय भेजा गया. एंटी करप्शन टीम के सदस्य आसपास मौजूद रहे. जैसे ही भूप सिंह ने आरोपी वरिष्ठ सहायक को छह हजार रुपये दिए और उन्होंने रकम अपने कब्जे में ली, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. अचानक हुई कार्रवाई से सिंचाई विभाग के कार्यालय में खलबली मच गई.
कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी को अपने साथ ले गई और उससे पूछताछ की गई. टीम ने रिश्वत की रकम से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए. एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर ट्रैप की कार्रवाई की गई है. आरोपी से पूछताछ और लिखापढ़ी की जा रही है. मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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