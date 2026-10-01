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अलीगढ़ में एंटी करप्शन का एक्शन; सिंचाई विभाग का वरिष्ठ सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार

अलीगढ़ में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: सेवानिवृत्त कर्मचारी के जीपीएफ भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत पर सिंचाई विभाग के वरिष्ठ सहायक को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. टीम के मुताबिक, गुरुवार दोपहर करीब दो बजे सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक आशीष कुमार माथुर छह हजार रुपये लेते पकड़े गए. आरोप है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के करीब तीन लाख रुपये के जीपीएफ भुगतान के बदले रिश्वत मांगी गई.