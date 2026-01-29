ETV Bharat / state

बिजली विभाग का कर्मचारी 11 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन ने होटल में बिछाया था जाल

गोविंदपुरा बिजलीघर पर तैनात कर्मचारी ले रहा था घूस. ( ETV Bharat )