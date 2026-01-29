ETV Bharat / state

बिजली विभाग का कर्मचारी 11 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन ने होटल में बिछाया था जाल

रामपुर में बिजली विभाग के कर्मचारी ने नए कनेक्शन के लिए मांगी थी रिश्वत, शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने की कार्रवाई

गोविंदपुरा बिजलीघर पर तैनात कर्मचारी ले रहा था घूस.
गोविंदपुरा बिजलीघर पर तैनात कर्मचारी ले रहा था घूस. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 8:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुरः जिले में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है. कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र में बिजली विभाग के एक संविदा कर्मचारी को गुरुवार दोपहर 2 बजे एंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम ने 11 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है.

सिकरौरा गांव के निवासी सुखविंद्र सिंह ने बताया कि उनके भतीजे के बिजली कनेक्शन के लिए गोविंदपुरा बिजलीघर पर तैनात संविदा टेक्निशियन नितेश सिंह ने 11 हजार रुपये की मांग की थी. जब बार-बार पैसे की मांग की गई तो उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की.शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने पूरे मामले की जांच की और ट्रैप प्लान तैयार किया.

एंटी करप्शन टीम के प्रभारी शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, एंटी करप्शन की टीम ने चकफेरी मोड़ स्थित एक होटल पर जाल बिछाया. तय योजना के अनुसार जैसे ही नितेश सिंह ने शिकायतकर्ता से 11 हजार रुपये की रिश्वत ली, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद टीम ने रिश्वतखोर को कोतवाली बिलासपुर लेकर पहुंची और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है. वहीं, बिजली विभाग के कर्मचारियों में कार्रवाई के बाद से दहशत है.

इसे भी पढ़ें-दो लाख की रिश्वत लेने वाले दरोगा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने इन तर्कों पर दी मंजूरी

TAGGED:

ANTI CORRUPTION ARRESTED BRIBER
RAMPUR ELECTRICITY DEPARTMENT
ELECTRICITY WORKER ARRESTED RAMPUR
रिश्वत लेते बिजली कर्मचारी गिरफ्तार
RAMPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.