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छत्तीसगढ़ में एंटी कनवर्जन लॉ , 60 दिन पहले प्रशासन को देनी होगी जानकारी, धर्म गुरुओं के लिए भी नियम सख्त

धर्मांतरण कानून में धर्म का परिवर्तन करने वाले जो भी धर्मगुरु हैं अब वह सीधे प्रशासन की निगरानी में होंगे. इस तरह के धर्मगुरु और संस्थाओं को 30 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए वैध होगा.

किसी भी तरह के वैसे विवाह जो धर्म परिवर्तन के दायरे में आएंगे यदि उसकी सूचना नहीं दी जाएगी तो अपराध के दायरे में आएगा. जो नियम बनाया गया है उसके तहत अंतर धार्मिक विवाह प्रक्रिया में यदि कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में जाकर शादी करता है और उसका उद्देश्य धर्म परिवर्तन के बाद ही शादी होगा. इसके लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं. यदि दो धर्म के लोग एक दूसरे से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और उसमें किसी भी आधार पर धर्मांतरण शामिल हो रहा है तो विवाह के प्रस्ताव के काम से कम 60 दिन पहले जिले के कलेक्टर को प्रार्थना पत्र देना होगा. इस प्रार्थना पत्र को जिले के सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन नोटिस बोर्ड के तहत जारी किया जाएगा. इसके तहत 30 दिनों के भीतर उसे पर आपत्तियां भी मांगी जाएगी. *

धर्म बदलने के लिए छत्तीसगढ़ धर्मांतरण के नियम को ऑनलाइन रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा और सरकार ने इसकी सारी प्रक्रिया को जारी कर दिया है. छत्तीसगढ़ धाम स्वतंत्रय नियम 2026 में जो प्रावधान तय किए गए हैं, उसके तहत कोई व्यक्ति यदि धर्म बदलना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को लिखित प्रारुप में आवेदन देना होगा. इसके साथ ही उसे घोषणा पत्र भी देना होगा. प्रशासन इस घोषणा पत्र के आधार पर मामले की जांच करेगा. उसकी आवश्यक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा.वहीं दूसरी ओर मूल धर्म से जो व्यक्ति अपने पुराने धर्म में वापस लौटना चाहता है. उस व्यक्ति को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी और इसके लिए प्रशासन 15 दिन में अपनी जांच पूरा करेगा.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के लिए अब नियम तय कर दिए गए हैं. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलना चाहता है, तो उसे 60 दिन पहले धर्म बदलने की जानकारी संबंधित जिला के कलेक्टर को देनी होगी. यदि कोई अपने धर्म में वापसी करना चाहता है तो इसके लिए भी व्यवस्था दी गई है. इसके तहत धर्म में वापसी करने के लिए उसे 15 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी. इस बार बने नियम में धर्मांतरण की सभी जानकारी और इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा.



अप्रैल 2026 में लागू हुआ धर्मांतरण कानून

छत्तीसगढ़ में 7 अप्रैल 2026 से धर्मातरण कानून लागू हुआ है. विधान सभा के बजट सत्र 2026 में 18 मार्च को इस विधेयक के पटल पर रखा गया था. सदन से पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था. राज्यपाल रमन डेका ने दिनांक 7 अप्रैल 2026 को धर्मांतरण के लिए लाए गए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया था. उसके बाद से राज्य में इसे कानूनी दर्जा मिल गया है. इस कानून के बन जाने से राज्य में धर्मांतरण अवैध हो गया था.उसके बाद अब एनओसी के दूसरे प्रवधान को पूरा होने के बाद सरकार ने इसके सभी प्ररुप को लागू कर दिया है.



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छत्तीसगढ़ में एंटी कनवर्जन लॉ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)







धर्मांतरण की स्पष्ट परिभाषा

19 मार्च 2026 के सदन में पेश किए गए धर्मांतरण बिल में सभी प्रवधान स्पष्ट किए गए हैं. इस विधेयक के तहत अवैध धर्मांतरण में किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल (प्रपीड़न) के माध्यम से धर्म बदलने के लिए मजबूर करना शामिल है. कानून में "प्रलोभन" के दायरे को भी काफी बढ़ाया गया है. अब नकद उपहार, रोजगार का वादा, मुफ्त शिक्षा, बेहतर जीवनशैली का प्रलोभन या किसी धर्म के रीति-रिवाजों को दूसरे के विरुद्ध गलत तरीके से प्रस्तुत करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा. विशेष रूप से, यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म या आस्था में वापस आता है, तो इसे इस अधिनियम के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा.





इस नए नियम के अनुसार, अब धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया काफी सख्त होगी. कोई भी व्यक्ति जो अपना धर्म बदलना चाहता है, उसे निर्धारित प्रारूप में उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत अधिकारी) को एक घोषणा पत्र सौंपना होगा. इसके अतिरिक्त, धर्मांतरण का अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति (जैसे पुजारी, मौलवी या फादर) को भी प्रस्तावित तिथि से पहले इसकी सूचना देनी होगी. सक्षम प्राधिकारी इस सूचना को अपनी वेबसाइट और स्थानीय कार्यालयों में 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक करेंगे, जिसके बाद 30 दिनों तक किसी भी व्यक्ति को लिखित आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार होगा.





विवाह और धर्मांतरण पर विशेष प्रावधान

विधेयक में केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किए जाने वाले विवाहों पर कड़ा रुख अपनाया गया है. यदि अलग-अलग धर्मों के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रस्तावित विवाह से 60 दिन पहले सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा. प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या विवाह का मुख्य उद्देश्य अवैध धर्मांतरण है. कानून स्पष्ट करता है कि केवल विवाह करना किसी भी धार्मिक धर्मांतरण को वैध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना ही होगा.

छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय नियम 2026 लागू किया गया है. इसके तहत जो नियम बनाए गए हैं उसका सभी लोगों को अनुपालन करना होगा. जो लोग भी इस नियम को तोड़ेंगे उनके उपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी- विष्णुदेव साय, सीएम





पारदर्शिता और जवाबदेही के नए मानक



कानून के क्रियान्वयन के लिए विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाएगी ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके. धर्मांतरण में सहायता करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को अपना पंजीकरण कराना होगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अपनी गतिविधियों और प्राप्त निधियों (घरेलू या विदेशी) की वार्षिक रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को सौंपनी होगी. साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्मांतरण कराया है, यानी उसे सिद्ध करना होगा कि धर्मांतरण बल या प्रलोभन से नहीं हुआ है.



सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान

अवैध धर्मांतरण के दोषियों के लिए दंड के बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं.धारा 3 के उल्लंघन पर सामान्यतः 7 से 10 वर्ष तक के कारावास और कम से कम 5 लाख रुपये के जुर्माने की व्यवस्था है. हालांकि यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, या अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित है, तो कारावास की अवधि 10 से 20 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा. सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में सजा और भी गंभीर है. जिसमें दोषी को आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, न्यायालय पीड़ित को 10 लाख रुपये तक का उचित प्रतिकर (मुआवजा) देने का निर्देश भी दे सकता है.



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