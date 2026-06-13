मिलावट के खिलाफ अभियान: 1300 किलो खाद्य सामग्री जब्त, 450 किलो नष्ट करवाई
मौके से मसूर दाल एवं चावल का एक–एक नमूना लेकर 22 कट्टे सीज किए गए.
Published : June 13, 2026 at 8:51 PM IST
जयपुर: प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई के तहत जयपुर में गोल्यावास स्थित एक फर्म पर कार्रवाई कर 1300 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई. फर्म के विभिन्न गोदामों का निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्रोसरी गोदाम में दाल एवं चावल के कट्टों पर पैकिंग दिनांक अंकित नहीं थी और इन्हें पिकअप में भरकर बाजार में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था.
खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ टी शुभमंगला ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई करते हुए गोल्यावास में एक फर्म पर 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज की. टीम ने फर्म के विभिन्न गोदामों का निरीक्षण किया, जिसमें ग्रोसरी गोदाम में दाल एवं चावल के कट्टों पर पैकिंग दिनांक अंकित नहीं थी और इन्हें पिकअप में भरकर बाजार में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था. पिकअप से इन कट्टों को उतरवाकर उनमें से मौके से मसूर दाल एवं चावल का एक–एक नमूना लेकर 22 कट्टे सीज किए गए. साथ ही, बिना एक्सपायरी डेट अंकित खाद्य सामग्री को नहीं बेचने के लिए पाबंद किया गया. एक्सपायरी पाए गए 450 किलो आटा एवं दाल को नष्ट करवाया गया.
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कोल्ड रूम में मिली गंदगी: फल सब्जी सेक्शन जहां से ऑनलाइन ऑर्डर पर फल एवं सब्जी सप्लाई की जा रही थी. इस कोल्ड रूम में जूते–चप्पल पहने हुए लोग काम कर रहे थे. यहां अत्यधिक गंदगी पाई गई. फल एवं सब्जियां फर्श पर रखी हुई थी. होटल-रेस्टोरेंट सामग्री के गोदाम में टीन शेड में अत्यधिक तापमान में नॉन डेयरी क्रीम, म्योनीज, केचअप, सॉस आदि को बिना पैलेट के फर्श पर रखा गया था, जो नियमों का उल्लंघन है. मौके से नॉन डेयरी क्रीम के दो नमूने लेकर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक 500 मिलीलीटर की 950 बोतल के 24 कार्टन सीज किए गए.
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कन्फेक्शनरी गोदाम में मिला एक्सपायरी माल: कन्फेक्शनरी गोदाम में भारी मात्रा में बाजार से रिटर्न हुआ एक्सपायरी माल रखा हुआ था जिसे तुरंत प्रभाव से निस्तारित करने के लिए पाबंद किया गया. मौके से विभिन्न खाद्य पदार्थों के सात नमूने लिए गये लिए गए, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. फर्म के परिसर में पाई गई विभिन्न कमियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाएगा. टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, सुशील चोटवानी, विनोद थारवान, देवेंद्र राणावत, रमेश यादव, अमित शर्मा, लोकेश शर्मा, राजेश नागर शामिल रहे.