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मिलावट के खिलाफ अभियान: 1300 किलो खाद्य सामग्री जब्त, 450 किलो नष्ट करवाई

कार्रवाई करती स्वास्थ्य विभाग की टीम ( Courtesy - Health Department )

जयपुर: प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई के तहत जयपुर में गोल्यावास स्थित एक फर्म पर कार्रवाई कर 1300 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई. फर्म के विभिन्न गोदामों का निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्रोसरी गोदाम में दाल एवं चावल के कट्टों पर पैकिंग दिनांक अंकित नहीं थी और इन्हें पिकअप में भरकर बाजार में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था. खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ टी शुभमंगला ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई करते हुए गोल्यावास में एक फर्म पर 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज की. टीम ने फर्म के विभिन्न गोदामों का निरीक्षण किया, जिसमें ग्रोसरी गोदाम में दाल एवं चावल के कट्टों पर पैकिंग दिनांक अंकित नहीं थी और इन्हें पिकअप में भरकर बाजार में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था. पिकअप से इन कट्टों को उतरवाकर उनमें से मौके से मसूर दाल एवं चावल का एक–एक नमूना लेकर 22 कट्टे सीज किए गए. साथ ही, बिना एक्सपायरी डेट अंकित खाद्य सामग्री को नहीं बेचने के लिए पाबंद किया गया. एक्सपायरी पाए गए 450 किलो आटा एवं दाल को नष्ट करवाया गया. पढ़ें: सावधान! मिठाई से लेकर मसाले तक मिलावटी, जांच में 1900 में से 500 से ज्यादा सैंपल फेल