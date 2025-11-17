ETV Bharat / state

स्टील मैन ऑफ इंडिया बिजेंद्र सिंह ने भिवानी में किया 100वां शक्ति प्रदर्शन, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध, लिया नशा-मुक्त भारत का संकल्प

स्टील मैन ऑफ इंडिया बिजेंद्र सिंह ने भिवानी में 100वां शक्ति प्रदर्शन कर नशा-मुक्त भारत का संदेश दिया.

Anti addiction awareness India
स्टील मैन ऑफ इंडिया बिजेंद्र सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 17, 2025 at 1:38 PM IST

भिवानी:स्टील मैन ऑफ इंडिया और विश्व रिकॉर्डधारी पहलवान बिजेंद्र सिंह द्वारा आयोजित 100 शक्ति प्रदर्शन अभियान का समापन भिवानी में शानदार अंदाज में हुआ. अखिल भारतीय युवा जनकल्याण संगठन के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने अंतिम दिन अपना 100वां शक्ति प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को रोमांच से भर दिया. यह केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि समाज को नशे के विरुद्ध जागरूक करने की एक प्रभावशाली पहल भी थी.

दर्शक हुए मंत्रमुग्ध:कार्यक्रम के दौरान बिजेंद्र सिंह ने 5–5 लीटर पानी से भरी बाल्टी को आंखों से उठाने, महिलाओं को दांतों से झूला झुलाने, करीब 300 किलोग्राम वजन को कंधों पर उठाने और 65 किलो के युवक को दांतों से उठाकर दौड़ लगाते हुए जैसे शक्तिशाली प्रदर्शन किए. इन प्रदर्शनों ने मंच के पास मौजूद हर व्यक्ति को कौतुक और रोमांच से भर दिया. हर करतब के बाद गूंजती तालियों की आवाज पूरे माहौल को उत्साह से सराबोर कर रही थी.

Anti addiction awareness India
बिजेंद्र सिंह ने भिवानी में किया 100वां शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat)

दिलाई नशामुक्त रहने की शपथ: समापन अवसर पर पहलवान बिजेंद्र सिंह ने मंच से ही लोगों को नशामुक्त रहने की शपथ दिलाई. उन्होंने कहा कि, "यह पूरा अभियान युवाओं को आकर्षित कर उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए तैयार किया गया है. शक्ति प्रदर्शन सिर्फ शरीर की ताकत का प्रमाण नहीं, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करने का माध्यम भी है.“नशा शरीर को कमजोर करता है और भविष्य को खोखला बनाता है. इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है.

स्टील मैन ऑफ इंडिया बिजेंद्र सिंह ने भिवानी में किया 100वां शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat)

100 शक्ति प्रदर्शन का लक्ष्य हुआ पूरा: इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही 100 शक्ति प्रदर्शनों का लक्ष्य पूरा हो चुका है, लेकिन उनका नशा-मुक्त राष्ट्र अभियान आगे भी अनवरत जारी रहेगा. वे आने वाले समय में देशभर के युवाओं से मिलते रहेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के अपने प्रयासों को गति देते रहेंगे.

बता दें कि पिछले कुछ महीनों में बिजेंद्र सिंह देश के कई राज्यों में जाकर अपने अद्भुत शक्ति प्रदर्शनों के माध्यम से नशामुक्ति का संदेश दे चुके हैं.उनके प्रयासों का प्रभाव कई क्षेत्रों में दिखा, जहां युवाओं ने नशा छोड़ने की पहल की. इस दौरान उनकी विलक्षण प्रतिभा और सामाजिक योगदान को देखते हुए देशभर की अनेक संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया. साथ ही वे लोकप्रिय टीवी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में भी अपने शानदार प्रदर्शन से जजों और दर्शकों का दिल जीत चुके हैं.

