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ऑपरेशन मारामन : 25 हजार रुपए का इनामी तस्कर चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार, गठन के एक साल में ANTF की 'सेंचुरी'...

जयपुर: राजस्थान पुलिस की विशेष इकाई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने अपने गठन का एक साल पूरा होने से ठीक पहले बड़ी सफलता हासिल की. एएनटीएफ ने 100वें फरार इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर अपनी 'सेंचुरी' पूरी की. 7 अक्टूबर 2026 को एएनटीएफ अपनी स्थापना का 1 साल पूरा करेगी. इससे ठीक पहले एएनटीएफ ने 'ऑपरेशन मारामन' चलाकर चित्तौड़गढ़ पुलिस से घोषित 25,000 रुपए के इनामी और 3 साल से फरार कुख्यात तस्कर निम्बाराम जाट उर्फ निमाराम को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया.

टीम को मिली थी पुख्ता सूचना: एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और एडीजी दिनेश एमएन के मार्गदर्शन व निर्देशन में नशा तस्करों और मादक पदार्थों के अवैध नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में लंबे समय से फरार इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी पर भी विशेष फोकस रखा गया है.

एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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दो किमी किया पीछा: आईजी विकास कुमार ने बताया कि मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि फरार इनामी आरोपी निम्बाराम चित्तौड़गढ़ के जोगणिया माता क्षेत्र स्थित जोगणिया रिसॉर्ट में मध्यप्रदेश से मारवाड़ में डोडा पोस्त की भारी खेप सप्लाई करने की साजिश लेकर अपने साथियों संग बैठक कर रहा है. सूचना पर एएनटीएफ टीम ने तुरंत जोगणिया रिसॉर्ट की घेराबंदी की. पुलिस की गाड़ी देखते ही आरोपी होटल की दीवार फांदकर खेतों की तरफ भाग निकला. टीम ने करीब 2 किमी पैदल पीछा किया. खुद को घिरता देख आरोपी जोगणिया माता मंदिर परिसर के चौक में चल रहे पारंपरिक गवरी नृत्य में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच जाकर छुप गया. पीछा कर रही टीम ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए भीड़ के बीच ही आरोपी निम्बाराम को घेरकर दबोच लिया.

जेल में सीखे तस्करी के गुर: आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी निम्बाराम जाट फलौदी जिले की पश्चिमी ढाणी जाटावास का रहने वाला है. वह आठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर ट्रक चलाने लगा. लड़ाई-झगड़े के मामले में जेल जाने के दौरान उसका संपर्क बड़े तस्करों से हुआ, जहां तस्करी के गुर सीखे. साल 2024 में पारसोली थाना क्षेत्र (चित्तौड़गढ़) में बागुंडा बालाजी के पास पुलिस नाकाबंदी देख आरोपी डोडा चूरा से भरी लग्जरी गाड़ी छोड़कर जंगल में भाग गया था. इसी प्रकार जावदा-रावतभाटा क्षेत्र से 3 क्विंटल 16 किलो डोडा चूरा से भरी एसयूवी गाड़ी लेकर जाते समय कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में पुलिस घेराबंदी होने पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था. फरारी के दौरान भी वह लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय रहा.