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गाजीपुर में एएनटीएफ टीम ने पकड़ा 2 करोड़ 65 लाख का गांजा, तस्कर को भी दबोचा

लखीमपुर खीरी में 40 लाख रुपये की ब्राउन शुगर जब्त, दो गिरफ्तार

गाजीपुर में गांजा बरामद
गाजीपुर में गांजा बरामद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 8:06 PM IST

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गाजीपुर/लखीमपुर खीरी : जिले की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) टीम ने रविवार सुबह चंदौली के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र कटरिया सर्विस लेन थाना अलीनगर से तस्कर को 251 किग्रा 200 ग्राम (अनुमानित कीमत 2 करोड़ 65 लाख रुपये) गांजे के साथ दबोच लिया. उसके पास से टीम ने एक मंटेनर वाहन, मोबाइल और अन्य कागजात भी बरामद किए. टीम ने आरोपी के खिलाफ अलीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. वहीं लखीमपुर खीरी में 40 लाख रुपये की ब्राउन शुगर बरामद करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पकड़े गए तस्कर की पहचान बजरंग कुमार सिंह पुत्र उदय शंकर सिंह, निवासी काशी झरिया थाना पिंडरा जोड़ा, जिला बोकारो-झारखंड के रुप में हुई है. तस्कर ने टीम को बताया कि वह मादक पर्दाथ बोकारो से रामनगर ले जाना था. झारखंड के एक व्यक्ति ने यह भी कहा था कि रामनगर में खेप देनी है और वहां से पैसा लेकर वापस आना है. इसके बदले में उसे मोटी रकम देने की बात हुई थी. टेंगरा मोड़ पर जब उसने उक्त व्यक्ति से मोबाइल पर बात की तो उसने कहा कि कोलकाता वाला हाईवे पकड़कर कहीं सर्विस लेन में खाली जगह देखकर गाड़ी खड़ी कर देना. वह वहीं गाड़ी खड़ी कर उक्त व्यक्ति का इंतजार कर रहा था कि पुलिस आ गई.

तस्कर को पकड़ने में एएनटीएफ थाना प्रभारी सुरेन्द्र नाथ सिंह, एसआई शमी असरफ शेख, मुख्य आरक्षी संजय सिंह राजावत, कांस्टेबल जयंत सिंह, देवानंद, शिवांश राय, इंद्रपाल सिंह के अलावा अलीनगर थाने के एसआई अश्वनी कुमार सिंह भी शामिल रहे.

लखीमपुर खीरी में 40 लाख रुपये की ब्राउन शुगर जब्त

जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पलिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस टीम ने पलिया-दुधवा मार्ग स्थित स्वर्गीय कर्नल अर्जुन सिंह स्मृति द्वार के पास से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से कुल 186.57 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर (स्मैक) बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जा रही है.

गिरफ्तार आरोपियों में कुनाल गुप्ता (25 वर्ष) निवासी मोहल्ला किसान-1, कस्बा व थाना पलिया, खीरी और अनुराग कश्यप (22 वर्ष) निवासी मोहल्ला रंगरेजान-2, कस्बा व थाना पलिया, खीरी हैं. पुलिस पूछताछ और जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अनुराग कश्यप पहले भी नशा तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है. उसके खिलाफ थाना पलिया में एनडीपीएस एक्ट और यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं.

जानकारी देते हुए कोतवाल शिवाजी दुबे ने बताया कि दो आरोपियों को 186.57 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जा रही है.

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