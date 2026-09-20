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गाजीपुर में एएनटीएफ टीम ने पकड़ा 2 करोड़ 65 लाख का गांजा, तस्कर को भी दबोचा

गाजीपुर/लखीमपुर खीरी : जिले की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) टीम ने रविवार सुबह चंदौली के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र कटरिया सर्विस लेन थाना अलीनगर से तस्कर को 251 किग्रा 200 ग्राम (अनुमानित कीमत 2 करोड़ 65 लाख रुपये) गांजे के साथ दबोच लिया. उसके पास से टीम ने एक मंटेनर वाहन, मोबाइल और अन्य कागजात भी बरामद किए. टीम ने आरोपी के खिलाफ अलीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. वहीं लखीमपुर खीरी में 40 लाख रुपये की ब्राउन शुगर बरामद करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पकड़े गए तस्कर की पहचान बजरंग कुमार सिंह पुत्र उदय शंकर सिंह, निवासी काशी झरिया थाना पिंडरा जोड़ा, जिला बोकारो-झारखंड के रुप में हुई है. तस्कर ने टीम को बताया कि वह मादक पर्दाथ बोकारो से रामनगर ले जाना था. झारखंड के एक व्यक्ति ने यह भी कहा था कि रामनगर में खेप देनी है और वहां से पैसा लेकर वापस आना है. इसके बदले में उसे मोटी रकम देने की बात हुई थी. टेंगरा मोड़ पर जब उसने उक्त व्यक्ति से मोबाइल पर बात की तो उसने कहा कि कोलकाता वाला हाईवे पकड़कर कहीं सर्विस लेन में खाली जगह देखकर गाड़ी खड़ी कर देना. वह वहीं गाड़ी खड़ी कर उक्त व्यक्ति का इंतजार कर रहा था कि पुलिस आ गई.

तस्कर को पकड़ने में एएनटीएफ थाना प्रभारी सुरेन्द्र नाथ सिंह, एसआई शमी असरफ शेख, मुख्य आरक्षी संजय सिंह राजावत, कांस्टेबल जयंत सिंह, देवानंद, शिवांश राय, इंद्रपाल सिंह के अलावा अलीनगर थाने के एसआई अश्वनी कुमार सिंह भी शामिल रहे.

लखीमपुर खीरी में 40 लाख रुपये की ब्राउन शुगर जब्त