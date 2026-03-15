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चारे के छपरे में जुटाया सिंथेटिक नशे का सामान, केमिकल और उपकरण जब्त, आरोपी गिरफ्तार

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बाड़मेर में जाणियों का मगरा गांव में दिया कार्रवाई को अंजाम.

Accused found with chemicals and equipment
केमिकल और उपकरण के साथ आरोपी (Photo Source: ANTF)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 5:05 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का नशे के जहरीले कारोबार पर एक्शन जारी है. बाड़मेर जिले के जाणियों का मगरा गांव में एक खेत पर चारे के छपरे में सिंथेटिक ड्रग एमडी बनाने के लिए उपकरण और केमिकल जुटाने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए एएनटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया. मौके से बड़ी मात्रा में केमिकल और उपकरण जब्त किए गए.

एएनटीएफ आईजी विकास कुमार ने बताया कि जब्त किए गए केमिकल और उपकरण से करीब 4.50 करोड़ रुपए की एमडी चार दिन में तैयार की जा सकती थी. आरोपी निम्बाराम ने करीब 20-25 दिन पहले अपने तस्कर भांजे ओमप्रकाश और उसके दोस्त शैतान के साथ मिलकर मोटी रकम कमाने के लालच में एमडी की फैक्ट्री लगाने की साजिश रची, लेकिन एएनटीएफ ने पैर जमने से पहले ही उसके इरादों पर पानी फेर दिया.

पढ़ें: एएनटीएफ ने मांडवा में 100 करोड़ की अफीम की फसल जब्त की, बागोड़ा में एमडी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी

10-15 दिन पहले जुटाया केमिकल: अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी ने करीब 10-15 दिन पहले केमिकल खरीदकर अपने खेत पर बने छपरे में रख दिया. वह अपने भांजे और उसके दोस्त के साथ देसी जुगाड़ से एमडी बनाने की जुगत में था. जब्त केमिकल और उपकरण से करीब 15 किलो एमडी का उत्पादन हो सकता है. इससे 15 हजार खुराक तैयार होती. मौके से चार जरीकेन में 146.230 किलो टालवीन, एक जरीकेन में 45.880 किलोग्राम मोनो मिथाइलमीन और दो मथने वाले स्टील के झेरने जब्त किए गए हैं.

घेराबंदी कर दबोचा: आईजी विकास कुमार ने बताया कि एएनटीएफ को जाणियों का मगरा में सिंथेटिक ड्रग एमडी बनाने की फैक्ट्री तैयार करने की सूचना मिली थी. टीम ने जानकारी जुटाई तो खेत में बने मकान के पास चारे के छपरे में केमिकल के ड्रम नजर आए. जहां एक शख्स की गतिविधियां संदिग्ध लगी. टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी निम्बाराम पांचवीं पास है. वह खेती बाड़ी करता था. कम समय में बड़ी रकम कमाने के प्रयास में उसने देसी जुगाड़ से एमडी की फैक्ट्री शुरू करने की जुगत लगाई.

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