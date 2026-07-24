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ANTF ने भैंसों के तबेले से पकड़ा 2 करोड़ का डोडा-चूरा, 3 लग्जरी कार, बंदूक व कारतूस बरामद

जांच में पता चला कि तस्कर माल को सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं और 1-2 दिन बाद सप्लाई करते हैं.

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चित्तौड़गढ़ जिले में ANTF की ओर से पकड़े गए डोडा चूरा के कट्टे. (Source: ANTF Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 6:15 PM IST

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चित्तौड़गढ़ः अवैध मादक पदार्थ और हथियार तस्करी के खिलाफ एएनटीएफ को चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सफलता मिली है. एएनटीएफ और बस्सी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भैंसों के तबेले से करीब दो करोड़ रुपए का 12 क्विंटल 71 किलो 730 ग्राम डोडा-चूरा बरामद किया गया. साथ ही 3 लग्जरी वाहन, 2 अवैध बंदूक और 47 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए.

पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि एएनटीएफ को कई महीनों से सूचना मिल रही थी कि मध्यप्रदेश के तस्कर भारी मात्रा में डोडा-चूरा मेवाड़ क्षेत्र में सप्लाई करते हैं. टीम ने देसूरी की नाल, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीम, देवगढ़ होते हुए चित्तौड़गढ़ जाने वाले घाटों पर नाकाबंदी शुरू की. जांच में पता चला कि तस्कर माल को सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं और 1-2 दिन बाद सप्लाई करते हैं.

पढ़ेंः डाक-पार्सल कंटेनर की आड़ में तस्करी, ANTF ने 383 किलो डोडा-चूरा पकड़ा, चालक गिरफ्तार

ऐसे पकड़ाः रास्ते में पुलिस दिखने पर होटलों में शरण लेते हैं और आगे एस्कोर्ट गाड़ियां चलती हैं. एएनटीएफ ने तस्करों को झांसा देने के लिए घाटों पर 7-8 जगह नाकाबंदी करवाई. इसी बीच दूसरी टीम ने निगरानी कर बस्सी क्षेत्र में भैंसों के बाड़े का पता लगा लिया. बाड़े के चारों ओर ऊंची दीवार और लोहे का फाटक था. अंदर लग्जरी कार खड़ी थी. स्थानीय पुलिस के साथ छापे में तीनों वाहनों से 72 कट्टों में भरा 12 क्विंटल 71.730 किलो अवैध डोडा-चूरा, एक दोनाली 12 बोर बंदूक, एक पंप एक्शन गन और 47 जिंदा कारतूस बरामद हुए. पुलिस को देख तस्कर फरार हो गए.

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चित्तौड़गढ़ जिले में ANTF ने पकड़े अवैध हथियार. (Source: ANTF Chittorgarh)

चोरी की गाड़ियों से कर रहे थे तस्करीः उन्होंने बताया कि बरामद तीनों गाड़ियां चोरी की होने की संभावना है. लग्जरी गाड़ी पर ग्वालियर की बुलेट के नंबर लगे हैं, गाड़ी मई में दिल्ली से चोरी हुई, रजिस्ट्रेशन अरुणाचल प्रदेश का था. एक लग्जरी गाड़ी गुजरात नंबर प्लेट लगी नोएडा से चोरी होने की संभावना है. वहीं, दूसरी लग्जरी गाड़ी का चैचिस और इंजन नंबर घिसे हुए हैं. तस्कर खुद को पुलिस से बचाने के लिए हथियार और कारतूस रखते थे, ताकि आमना-सामना होने पर फायरिंग कर भाग सके. आईजीपी विकास कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई करोड़ों के अवैध माल को नेटवर्क तक पहुंचने से रोकने के साथ संगठित गिरोह को बड़ा झटका है. एएनटीएफ अब चित्तौड़गढ़ पुलिस के साथ मिलकर पूरे गिरोह का पर्दाफाश करेगी.

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चित्तौड़गढ़ जिले में ANTF ने पकड़े तस्करी में प्रयुक्त वाहन. (Source: ANTF Chittorgarh)

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