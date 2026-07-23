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डाक-पार्सल कंटेनर की आड़ में तस्करी, ANTF ने 383 किलो डोडा-चूरा पकड़ा, चालक गिरफ्तार

लालच बढ़ने पर आरोपी डाक-पार्सल के साथ भारी मात्रा में डोडा-पोस्त छिपा कर लाने लगा.

POPPY HUSK SMUGGLING, SEIZES POPPY STRAW FROM A CONTAINER
डोडा चूरा के साथ ANTF की गिरफ्त में आरोपी. (सोर्स ANTF चित्तौड़गढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 8:02 PM IST

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चित्तौड़गढ़ः एएनटीएफ चित्तौड़गढ़ और सदर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में डाक-पार्सल कंटेनर की आड़ में हो रही डोडा-चूरा तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है. टीम ने उदयपुर-भीलवाड़ा मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान 3 क्विंटल 83 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद कर एक कंटेनर जब्त किया. साथ ही चालक को गिरफ्तार किया.

ANTF महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि डोडा-चूरा तस्करी में पकड़े गए आरोपी की पहचान लाल शंकर पुत्र जीवा मोलात मीणा, निवासी बेरी फला डूंगरपुर के रूप में हुई है. पूछताछ में सामने आया कि लाल शंकर ने कक्षा तीसरी तक पढ़ाई की. इसके बाद मजदूरी और फिर वाहनों में खलासी और बाद में ट्रक चलाने लगा. ड्राइविंग के दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली निवासी एक कंटेनर मालिक से हुई, जिसने उसे चालक रख लिया.

पढ़ेंः चित्तौड़गढ़: 8 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा, 2 गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद

मोटी रकम का मिला लालचः आरोपी पिछले 7-8 माह से उक्त कंटेनर को अहमदाबाद, दिल्ली और अन्य राज्यों के बीच चला रहा था. कुछ समय पहले अहमदाबाद से घर लौटने पर उसकी मुलाकात एक तस्कर से हुई. तस्कर ने कहा कि कंटेनर मालिक से बात हो गई है, आपको कंटेनर में डोडा-पोस्त की खेप गंतव्य तक पहुंचानी है, बदले में मोटी रकम मिलेगी. प्रति किलो 200 रुपए अतिरिक्त देने का लालच भी दिया गया. अधिक धन कमाने की लालसा में आरोपी मान गया. शुरुआत में आरोपी छोटी मात्रा मंगवाई, लेकिन बाद में लालच बढ़ने पर आरोपी डाक-पार्सल के साथ भारी मात्रा में डोडा-पोस्त छिपा कर लाने लगा. पुलिस की निगरानी से बचने के लिए डाक-पार्सल कंटेनर को सुरक्षित माध्यम चुना गया, क्योंकि कुरियर परिवहन में प्रयुक्त होने से वह संदेह के दायरे में नहीं आता था.

इस तरह पकड़ा गयाः एएनटीएफ टीम को सूचना मिली कि उदयपुर से भीलवाड़ा की ओर जा रहे अंग्रेजी में "NICE" लिखे कंटेनर में संदिग्ध वस्तु हो सकती है. टीम ने उदयपुर-भीलवाड़ा मार्ग पर निगरानी और नाकाबंदी की. मुखबिर की सूचना पर कंटेनर आता दिखा तो रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक तेज गति से भागने लगा. टीम ने पीछा कर सदर थाना क्षेत्र में रिठौला चौराहे से आगे धनेत पुलिया के पास कंटेनर रुकवाया. चालक घबराया हुआ था, उसने अपना नाम लाल शंकर बताया. स्थानीय पुलिस को बुलाकर कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें अवैध मादक पदार्थ मिला. पुलिस ने 3 क्विंटल 83 किलोग्राम डोडा-चूरा और कंटेनर जब्त कर आरोपी लाल शंकर को गिरफ्तार कर लिया.

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