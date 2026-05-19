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एएनटीएफ का चौका, 2.25 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी, 3 आरोपी गिरफ्तार

आईजी (एएनटीएफ) विकास कुमार ने बताया कि धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके में करीब 11 क्विंटल डोडा चूरा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. वहीं, ऑपेरशन मदभावन चलाकर भीलवाड़ा जिले के मांडल इलाके से 25 हजार रुपए के इनामी मोहनराम को उसके साथी महेंद्र के साथ गिरफ्तार किया है. उनसे दो अवैध पिस्टल, सात जिंदा कारतूस, दो मैगजीन और 14 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं. वहीं, बाड़मेर में एक पिकअप से 323 किलो डोडा चूरा जब्त किया है. जबकि हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र से एक आरोपी को 2.77 ग्राम स्मैक और नशीली टैबलेट्स और कैप्सूल के साथ पकड़ा है.

जयपुर: राजस्थान में नशे की तस्करी पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का शिकंजा कसना जारी है. एजेंसी ने एक ही दिन में चार अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 2.25 करोड़ रुपए कीमत की मादक पदार्थों की खेप पकड़ी है. इनमें 1425 किलो डोडा चूरा, हेरोइन और नशीली टैबलेट्स शामिल हैं. एक ट्रक, एक पिकअप और एक कार को भी जब्त किया गया है.

झारखंड से मारवाड़ में करता नशे की सप्लाई: उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले से 11 क्विंटल डोडा चूरा के साथ आरोपी राहुल ठाकुर को गिरफ्तार किया है. वह कोडरमा (झारखंड) का रहने वाला है. पुलिस टीम ने करीब 10 किलोमीटर तक कंटेनर का पीछा कर आरोपी पकड़ा. आरोपी झारखंड से मारवाड़ में नशे की सप्लाई करता था. आरोपी इतना शातिर है कि झारखंड से ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश का चक्कर काटकर राजस्थान में घुसता, ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके. वह मध्यप्रदेश से राजस्थान में एंट्री करने के बाद छुपता हुआ उत्तर प्रदेश जा रहा था. लेकिन राजस्थान में उसे एएनटीएफ ने दबोच लिया. वह ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और फर्जी आईडी का उपयोग करता था. वह एक साल में करीब 15 करोड़ के नशे की सप्लाई कर चुका था.

एएनटीएफ ने धौलपुर से पकड़ा तस्करी का आरोपी (ETV Bharat Jaipur)

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ऑपेरशन मदभावन–टायर फोड़ आरोपी पकड़ा: एएनटीएफ की टीम लंबे समय से मोहनराम की तलाश में थी. उसके आसींद से भीलवाड़ा जाने की सूचना मिलने पर सादा वर्दी में धुंवाला बस स्टैंड के पास नाकाबंदी की. एक संदिग्ध गाड़ी को रोकने का प्रयास करने पर चालक ने रफ्तार बढ़ा दी. एएनटीएफ की टीम ने स्टॉप स्टिक से टायर फोड़कर मोहनराम और उसके साथी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास अवैध हथियार और 14 लाख रुपए कैश मिले हैं. मोहनराम छह साल से नशे की तस्करी करते हुए पुलिस से बचता फिर रहा था. वह नागौर जिले के भदवासी का रहने वाला है.

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जमानत पर बाहर आया, फिर करने लगा तस्करी: उन्होंने बताया कि बाड़मेर में नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप में 323.47 किलो डोडा चूरा पकड़ा है. यह पिकअप जोगेंद्र द्वारा खेत में खड़ी करने की जानकारी सामने आई है. जोगेंद्र को पहले एएनटीएफ ने गिरफ्तार किया था. जो जमानत पर बाहर आने के बाद फिर नशे की तस्करी करने लगा. पड़ताल में सामने आया कि वह बाड़मेर स्थित अपने घर से नशे की खेप सप्लाई करने जाने वाला है. एएनटीएफ की टीम उसके घर पहुंची लेकिन वह नहीं मिला. उसने पिकअप अपने घर के पीछे एक खेत में खड़ी कर रखी थी.