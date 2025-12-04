ETV Bharat / state

SIR कार्मिक बन पहुंची ANTF, फॉर्म भरने के बहाने पकड़ा गया ईनामी तस्कर

अंतरराज्यीय तस्कर कैलाश मध्यप्रदेश के अचलपुरा का है रहने वाला, राजस्थान, मध्यप्रदेश और पंजाब में फैला रखा है तस्करी का नेटवर्क.

पकड़ा गया इनामी तस्कर
पकड़ा गया इनामी तस्कर (फोटो सोर्स- एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स)
चित्तौड़गढ़ : एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली है. टास्क फोर्स ने 25 हजार के इनामी बदमाश को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है. इस आरोपी ने तीन राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था. यह मादक पदार्थ सप्लाई का किंगपिन बना हुआ था और करोड़ रुपए से नीचे का मादक पदार्थ सप्लाई नहीं करता था. अब टीम इससे पूछताछ जुटी हुई है. आरोपी को गिरफ्तार करने में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में शामिल चित्तौड़गढ़ के सिपाहियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आरोपी को टीम ने SIR कार्मिक बन कर पकड़ा. एएनटीएफ की पड़ताल में सामने आया कि उसका नाम दो जगह मतदाता सूची में था. इसके बाद एएनटीएफ ने SIR का फॉर्म अपडेट करने के बहाने उसे बुलाया और दबोच लिया.

एटीएस महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के निर्देशन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है. इस टीम में एनडीपीएस के प्रकरणों में 4 साल से फरार अंतर्राज्यीय तस्कर 25 हजार के ईनामी बदमाश मध्यप्रदेश के नीमच जिले में मनासा थाना अंतर्गत अचलपुरा निवासी कैलाश चंद्र पुत्र प्रकाशचंद्र खाती पटेल को गिरफ्तार किया है.

एटीएस के महानिदेशक विकास कुमार ने बताया कि आरोपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर मारवाड़ एवं पंजाब से सटे जिलों में मादक पदार्थ सप्लाई करने का किंग पिन बन गया था. इसने कभी मादक पदार्थ की खेती नहीं की लेकिन नशे के कारोबार में जड़े गहरी जमा ली थी. इसे गिरफ्तार कर अब टीम में पूछताछ में जुटी हुई है. उन्होंने बताया कि आरोपी कैलाश चंद्र अब तक कुल चार प्रकरण में वांछित है. वर्ष 2019 में पुलिस से फरार होने के कारण 2022 में राजसमंद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी पर ईनाम घोषित किया था. वर्तमान में राजस्थान के तीन जिलों के साथ मध्यप्रदेश के नीमच में भी वांटेड था. इस प्रकार इस पर चार मुकदमों में 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था.

पकड़े गए साथियों से पूछताछ में सामने आया नाम : वह इतना शातिर है कि 11 साल से नशे की तस्करी कर रहा है. लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया. जो चार मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं. उनमें उसके साथी पकड़े गए. जिन्होंने पूछताछ में पुलिस को कैलाश का नाम बताया. वह कई बार पुलिस को भी गुमराह कर चुका है. वह नशे की खेप का उत्पादन करने वालों और तस्करों के बीच की कड़ी के रूप में काम कर रहा था. वह उत्पादकों और तस्करों दोनों से कमीशन लेता और महीने में चार दिन काम करता था. एक किलो नशे की खेप पर 400-500 रुपए कमीशन लेने की बात उसने पूछताछ में कबूल की है.

मतदाता सूची में दो जगह का नाम, फॉर्म भरने आया था : विकास कुमार ने बताया कि एएनटीएफ के गठन के बाद चित्तौड़गढ़ की टीम लगातार मादक पदार्थों तस्करों के बारे में जानकारी जुटा रही थी. इस दौरान कैलाश के बारे में भी उन्हें जानकारी मिली. इसकी कुंडली खंगाली तो पता चला कि यह अपने ड्राइवर के मार्फत नशे की खेप मारवाड़ और पंजाब पहुंचाता था. टीम ने इस तक पहुंचने का प्रयास किया लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी की राजनीति में खासी रुचि है और इसका नाम दो जगह पर मतदाता सूची में लिखा हुआ है.

ऐसे में एएनटीएफ की टीम SIR कार्मिक बन कर इसके परिवार तक पहुंचे. परिवार को बताया कि उसका नाम दो जगह पर हैं ऐसे में किस स्थान पर रखना है उसके लिए कैलाश को स्वयं फॉर्म भर कर देना होगा, नहीं तो वोटर लिस्ट में उसका नाम हटा दिया जाएगा. इस पर आरोपी के परिवार ने बताया कि कैलाश कभी कभार गांव आता है. लेकिन कल 5 बजे गांव के बाहर होटल पर आएगा, जहां उसे फॉर्म भरवा लेना. इस पर टीम का एक सदस्य SIR कार्मिक बन कर पहुंचा जबकि अन्य सदस्य भी आसपास ही थे. जब आरोपी पहुंचा तो पहचान पुख्ता होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

2019 में पहली बार पुलिस के रिकॉर्ड में आया नाम : उन्होंने बताया कि दसवीं कक्षा पास करने के बाद ही वह खेती और ड्राइवर का काम करने लगा. उसने साल 2014 में अन्य तस्करों के संपर्क में आकर तस्करी करना शुरू कर दिया. साल 2019 में उसने जिसे नशे की खेप बेची थी. उन्हें देवगढ़ (राजसमंद) पुलिस ने पकड़ लिया. उनसे पूछताछ में कैलाश का नाम सामने आया था. इसके बाद उसने डोडा पोस्त की तस्करी छोड़कर अफीम की तस्करी करना शुरू कर दिया. साल 2019 में ही एक अन्य अफीम तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा. उसने भी कैलाश का नाम पुलिस को बताया था. इसके बाद 2022 में सुहागपुरा (प्रतापगढ़) और लूणी (जोधपुर) में भी एक-एक मुकदमे में उसका नाम आया था.

