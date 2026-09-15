17 साल से फरार तस्कर को ANTF ने अनंतनाग से दबोचा, बाइक राइडर और मजदूर बनकर जुटाई जानकारी
आरोपी के पिता भी अपने काम के साथ चरस की तस्करी करते थे. इसके चलते आरोपी जल्द ही इस कालेधंधे में जुट गया.
Published : September 15, 2026 at 7:00 PM IST
जयपुर: नशे के सौदागरों पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का एक्शन लगातार जारी है. अब एएनटीएफ ने राजस्थान व देश के अन्य इलाकों में चरस की तस्करी के मुख्य सूत्रधार को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग से दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है. वह साल 2009 में सामने आए ट्रेन से चरस की तस्करी के मामले का मुख्य सूत्रधार है. जो 17 साल से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम था.
एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि जीआरपी जोधपुर में साल 2009 में दर्ज चरस तस्करी के मामले में 17 साल से फरार मुख्य सूत्रधार और 25 हजार के इनामी शबीर अहमद उर्फ हाजी को टीम ने खनाबल (अनंतनाग) से ऑपरेशन विषधरासीम चलाकर पकड़ा है. उसकी तलाश में एएनटीएफ की टीम बाइक राइडर बनी और भेड़-बकरियां चराने वालों के साथ मजदूर बनकर आरोपी के बारे में जानकारियां इकट्ठा की.
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जोधपुर जीआरपी ने 2009 में पकड़ी थी खेप: उन्होंने बताया कि साल 2009 में दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एक ट्रेन में चरस की बड़ी खेप पकड़कर पुलिस ने कश्मीर से राजस्थान और गुजरात तक चरस की तस्करी के खेल का खुलासा किया था. जिसके मुख्य सूत्रधार के रूप में हाजी उर्फ शबीर अहमद का नाम सामने आया. वह 17 साल से अनंतनाग और आसपास के इलाकों में पुलिस को चकमा देते हुए फरारी काट रहा था. पूछताछ में उसने बताया कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद चरस की खेती पर सख्ती होने लगी और स्थानीय कारोबारियों पर पुलिस सख्ती करने लगी. धंधा प्रभावित हुआ, तो उसने बाहरी राज्यों में बड़ी खेप सप्लाई कर धंधा बढ़ाने की प्लानिंग की.
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आरोपी का पिता भी करता था चरस का धंधा: पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी के पिता सिविल कॉन्ट्रेक्टर थे. जो अपने काम के साथ चरस की तस्करी भी करते थे. गांव में चरस तैयार कर वह आसपास के इलाकों में सप्लाई करते. इसके चलते शबीर कम उम्र से ही इस धंधे से जुड़ गया. उसने पहले अनंतनाग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम भी किया. दवाइयों की सप्लाई के साथ वह चरस भी ग्राहकों तक पहुंचाने लगा. इस धंधे में मोटी कमाई होती देख, शबीर ने इस धंधे को दूसरे राज्यों में भी फैलाने का सोचा और देश के अन्य राज्यों में अपना नेटवर्क बनाया.
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कॉन्ट्रेक्ट के बहाने बनाया तस्करी का नेटवर्क: उसने तस्करी का नेटवर्क बनाने के लिए इलेक्ट्रिशियन कॉन्ट्रैक्टर का ए क्लास लाइसेंस बनवाया और बाहरी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू किए. उसने राजस्थान में भी एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लिया. जिसके बहाने से जान पहचान बढ़ी और उसने चरस तस्करी का धंधा जमाने के लिए इन संपर्कों का इस्तेमाल किया. राजस्थान के साथ ही उसने अन्य राज्यों में भी तस्करी का नेटवर्क खड़ा किया और बड़ी मात्रा में कश्मीर से चरस की तस्करी करने लगा. एएनटीएफ ने जीआरपी, जोधपुर से उसकी कुंडली मंगवाई और उसके पीछे लग गई.
राइडर और मजदूर बनकर जुटाई जानकारी: एएनटीएफ की टीम जयपुर से अनंतनाग बाइक राइडर बनकर पहुंची. वहां टीम के सदस्य भेड़-बकरियां चराने वालों के साथ मजदूर बनकर आरोपी के बारे में जानकारियां जुटाई. उसके घर पर नजर रखी और आसपास की दुकानों पर बैठकर जानकारियां इकठ्ठा करती रही. इस दौरान सामने आया कि एक संदिग्ध के पास मारुति 800 कार है. जिससे वह अक्सर आता-जाता है. टीम ने उसके संदिग्ध ठिकाने पर तीन दिन तक नजर रखी. जैसे ही उसकी कार आती दिखी, टीम ने बाइक से उसका पीछा किया. कार से उतरकर वह घर में गया, तो टीम ने पहचान कर स्थानीय पुलिस की मदद से दबिश देकर उसे दबोच लिया.