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ANTF ने 1 साल में दबोचे नशे के 100 सरगना, इनमें टीचर और रिटायर्ड कमांडो भी, बहादुर जवानों को मिलेंगे लाखों

एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में नशे की तस्करी कर काली कमाई का साम्राज्य बनाकर समाज के रॉबिनहुड और युवाओं के रोल मॉडल बनकर उन्हें गलत राह पर ले जा रहे नशे की दुनिया के 100 किंगपिन को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने एक साल से भी कम समय में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है. इनमें केमिस्ट्री टीचर से लेकर एनएसजी का रिटायर्ड कमांडो भी शामिल है. एएनटीएफ ने जिन 100 कुख्यात तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. उन पर 25 हजार रुपए से लेकर 1.75 लाख रुपए तक का इनाम था. कोई एक साल से तो कोई 10 साल से पुलिस को चकमा देकर फरारी काट रहा था. एक तस्कर तो 27 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरारी काट रहा था और फरारी के दौरान भी नशे का धंधा कर रहा था. लेकिन एएनटीएफ की पैनी निगाहों से बच नहीं पाया और आखिरकार पकड़ा गया. इन सभी पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम था. इनके पकड़े जाने के बाद अब यह रकम एएनटीएफ के बहादुर जवानों को बतौर रिवार्ड दी जाएगी.