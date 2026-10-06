ANTF ने 1 साल में दबोचे नशे के 100 सरगना, इनमें टीचर और रिटायर्ड कमांडो भी, बहादुर जवानों को मिलेंगे लाखों
एएनटीएफ ने जिन 100 कुख्यात तस्करों को पकड़ा है, उनमें से 69 राजस्थान के हैं.
Published : October 6, 2026 at 2:19 PM IST
जयपुर: राजस्थान में नशे की तस्करी कर काली कमाई का साम्राज्य बनाकर समाज के रॉबिनहुड और युवाओं के रोल मॉडल बनकर उन्हें गलत राह पर ले जा रहे नशे की दुनिया के 100 किंगपिन को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने एक साल से भी कम समय में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है. इनमें केमिस्ट्री टीचर से लेकर एनएसजी का रिटायर्ड कमांडो भी शामिल है. एएनटीएफ ने जिन 100 कुख्यात तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. उन पर 25 हजार रुपए से लेकर 1.75 लाख रुपए तक का इनाम था. कोई एक साल से तो कोई 10 साल से पुलिस को चकमा देकर फरारी काट रहा था. एक तस्कर तो 27 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरारी काट रहा था और फरारी के दौरान भी नशे का धंधा कर रहा था. लेकिन एएनटीएफ की पैनी निगाहों से बच नहीं पाया और आखिरकार पकड़ा गया. इन सभी पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम था. इनके पकड़े जाने के बाद अब यह रकम एएनटीएफ के बहादुर जवानों को बतौर रिवार्ड दी जाएगी.
देश के 12 राज्यों में किए ऑपरेशन : एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया, नशे की दुनिया के 100 कुख्यात तस्करों को एएनटीएफ ने अपने गठन के एक साल के भीतर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता हासिल की है. इन पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम था. नशे की दुनिया के 100 किंगपिन को एएनटीएफ की टीमों ने पकड़ा है. उनमें से 69 राजस्थान से गिरफ्तार किए गए. जबकि मध्यप्रदेश से 11, गुजरात से आठ, हरियाणा, पंजाब व झारखंड से दो-दो और जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, दमन-दीव, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से एक-एक इनामी तस्कर को दबोचा गया है. राजस्थान में सबसे ज्यादा जालोर से 12, बाड़मेर से 11, चित्तौड़गढ़ से सात और जयपुर से छह तस्कर दबोचे गए हैं.
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राजस्थान के साथ ही दूसरे राज्यों के तस्करों पर नजर : उन्होंने बताया कि राजस्थान में मादक पदार्थों के काले धंधे में शामिल तस्करों पर एएनटीएफ कड़ी नजर रख रही है. वह चाहे राजस्थान का रहने वाला हो या किसी दूसरे राज्य का. एएनटीएफ ने जिन 100 इनामी तस्करों को पकड़ा है. उनमें सबसे ज्यादा 74 राजस्थान के हैं. प्रदेश के बाहर के राज्यों में सबसे ज्यादा 16 तस्कर मध्य प्रदेश के हैं. जबकि गुजरात के तीन, पंजाब व झारखंड के दो-दो और हरियाणा, जम्मू-कश्मीर व उत्तर प्रदेश के एक-एक तस्कर को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है. राजस्थान के पकड़े गए 74 तस्करों में से सबसे ज्यादा 20 तस्कर बाड़मेर के हैं. चित्तौड़गढ़ के सात, प्रतापगढ़-जालोर के छह-छह और फलौदी के पांच तस्करों को पकड़ा है.
इनाम की रकम और फरारी की अवधि : एएनटीएफ की गिरफ्त में आए 89 तस्करों पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित है. जबकि, छह तस्कर ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी पर 25,000 से 50,000 तक का इनाम है. दो तस्कर ऐसे हैं जिन पर 50,000 रुपए से एक लाख रुपए तक का इनाम है. जबकि तीन तस्कर ऐसे भी हैं जिन पर एक लाख रुपए या इससे ज्यादा का इनाम है. इनमें से 36 तस्कर एक साल से फरार थे. वहीं, 24 तस्कर एक से दो साल की अवधि से फरार थे. दो से पांच साल की अवधि से फरार चल रहे 22 और पांच से दस साल की अवधि से फरार चल रहे 15 तस्करों को पकड़ा है. दस साल से ज्यादा समय से फरार चल रहे तीन तस्कर एएनटीएफ के हत्थे चढ़े हैं. इनमें से एक 27 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था.
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नशे से प्रभावित टॉप 5 राज्यों में राजस्थान : आईजी विकास कुमार का कहना है कि राजस्थान लंबे समय से नशे की विभीषिका से जूझ रहा था. देश में नशे की समस्या से प्रभावित टॉप-5 राज्यों में राजस्थान का नंबर आना प्रदेश के लिहाज से चिंता की बात है. सिंथेटिक ड्रग मेफेड्रोन (एमडी) की देशभर में आपूर्ति राजस्थान से होने की बात भी सामने आई है. ऐसे हालातों में राजस्थान को नशामुक्त बनाने के मकसद से एक साल पहले 7 अक्टूबर को औपचारिक रूप से एएनटीएफ का गठन किया गया था. जो प्राथमिकताएं तय की गई थी. उनमें फरार चल रहे कुख्यात नशा तस्करों की धरपकड़ भी एक थी.
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यह हैं एएनटीएफ की प्राथमिकताएं : राजस्थान नशा प्रभावित टॉप-5 राज्यों में शामिल है. राजस्थान से नशे का कलंक दूर करने के लिए एएनटीएफ ने प्राथमिकताएं तय की हैं. इनमें बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की धरपकड़, नशे की तस्करी के स्वयंभू सूत्रधारों को उनकी मंजिल जेल तक पहुंचाना, फरार चल रहे तस्करों पर शिकंजा कसना और समाज में खासतौर पर युवा वर्ग को नशे की समस्या के प्रति जागरूक करना अहम है. इसके साथ ही नशे की समस्या से लड़ने की पुलिस की क्षमता में बढ़ोतरी करने का भी लक्ष्य तय किया गया.
बड़े तस्करों की गिरफ्तारी युवाओं के लिए भी सबक: उन्होंने बताया, एएनटीएफ ने जिन 100 किंगपिन को जेल की सलाखों तक पहुंचाया है. वे नशे की दुनिया में स्वयंभू सूत्रधार बनकर बैठे थे. नशे की काली कमाई के दम पर वे समाज में रौब झाड़ने और युवाओं के रोल मॉडल बनने से भी नहीं चूक रहे थे. इनकी तड़क-भड़क वाली जीवनशैली देखकर युवा वर्ग का इनकी तरफ बढ़ता खिंचाव भी चिंता का एक बड़ा करण था. ये अपने आप को कानून के दायरे से ऊपर समझने लगे थे. ऐसे में एएनटीएफ ने ऐसे किंगपिन को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का बीड़ा उठाया है. उनकी गिरफ्तारी उन युवाओं के किए सबक है, जो इन्हें रोल मॉडल मानने लगे हैं. अभी एक पड़ाव है. इस दिशा में एएनटीएफ को एक लंबा सफर तय करना है.
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एएनटीएफ के चर्चित ऑपरेशन :
- ऑपरेशन यमलकमली में 25 हजार रुपए इनामी रणजीत बंजारा को 2250 किमी दूर केरल के शोरानूर से पकड़ा.
- ऑपरेशन नीलमणि में 1.75 लाख रुपए के इनामी सुनील मीणा को नीमच (एमपी) से पकड़ा. पहले उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और बच निकला.
- ऑपरेशन वंशीधर-2 में 70 हजार रुपए के इनामी श्याम सुंदर को जोधपुर से पकड़ा. पांचवें प्रयास में मिली सफलता.
- ऑपरेशन विषधरसीम आतंकवाद प्रभावित कश्मीर में अनंतनाग में चलाया गया.
- इसमें 25 हजार रुपए के इनामी शब्बीर अहमद को कश्मीर पुलिस की मदद से पकड़ा गया.
- एक लाख रुपए के इनामी रमेश को पकड़ने के लिए टीम ने सबसे ज्यादा रिसर्च किया. वह एमडी किंग माना जाता है.
- ऑपरेशन विषाणुबाहु चलाकर एएनटीएफ ने हावड़ा (पश्चिम) बंगाल से केमिस्ट्री टीचर रमेश को पकड़ा.
- ऑपरेशन खर-दूषण चलाकर 26 हजार रुपए के इनामी मनोज को अहमदाबाद से पकड़ा.
- मनोज 27 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था. उसने अपना हुलिया और नाम-पता तक बदल लिया था.
- ऑपरेशन मदमार्जर में 75 हजार रुपए के इनामी राजू मांजू को जयपुर से पकड़ा, उस पर सबसे ज्यादा 38 मुकदमे दर्ज हैं.
- ऑपरेशन मंदानक में हजारीबाग (झारखंड) से अंकित राज को पकड़ा, उसे टीम ने रेलवे इंजीनियर बनकर दबोचा.
- ऑपरेशन गांजानेय में 25 हजार रुपए के इनामी बजरंग सिंह को रतनगढ़ (राजस्थान) से पकड़ा.
- बजरंग सिंह एनएसजी का कमांडो रहा है. अक्षरधाम आतंकी हमले में उसने आतंकियों का मुकाबला किया. बाद में गांजे की तस्करी के धंधे में उतर गया.