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​भीलवाड़ा में ANTF और तस्करों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर तस्कर ढेर

​भीलवाड़ा-उदयपुर हाईवे पर देर रात चलीं गोलियां ( फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा )

भीलवाड़ा : बुधवार देर रात नेशनल हाइवे पर रात एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और अफीम-डोडा चूरा तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुर थाना क्षेत्र के हजारी खेड़ा चौराहे के पास हुई इस पुलिस मुठभेड़ में जोधपुर का एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर तस्कर मारा गया, जबकि उसका एक अन्य साथी घेराबंदी कर मौके से ही दबोच लिया गया. मारे गए तस्कर के खिलाफ विभिन्न थानों में 14 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. जेल से छूटते ही फिर शुरू की तस्करी: ​भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) राजेश आर्य ने घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक तस्कर गणपत जाट डांगियावास थाने का चिन्हित हिस्ट्रीशीटर था. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, मादक पदार्थों की तस्करी और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 14 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह हाल ही में मध्य प्रदेश की नीमच जेल से जमानत पर बाहर आया था और बाहर आते ही पुनः अफीम डोडा चूरा की बड़ी खेप की तस्करी में जुट गया था. इसे भी पढ़ें: जयपुर पुलिस का नशा तस्करों पर एक्शन, 10 दिन में 57 तस्कर दबोचे, बड़े तस्करों पर शिकंजा कसने की तैयारी ​गुप्त सूचना पर ANTF की नाकाबंदी : ​जानकारी के अनुसार, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतापगढ़ क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध अफीम डोडा चूरा एक कार में भरकर जोधपुर की तरफ ले जाया जा रहा है. इस सटीक इनपुट के आधार पर ANTF की भीलवाड़ा चौकी के प्रभारी अय्यूब मोहम्मद के नेतृत्व में टीम ने भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-उदयपुर हाईवे पर पुर थाने से महज एक किलोमीटर दूर हजारी खेड़ा चौराहे पर रात में कड़ा पहरा और नाकाबंदी लगा दी.