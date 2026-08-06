भीलवाड़ा में ANTF और तस्करों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर तस्कर ढेर
भीलवाड़ा-उदयपुर हाईवे पर ANTF की नाकाबंदी के दौरान डोडा चूरा तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्रीशीटर गणपत मारा गया.
Published : August 6, 2026 at 11:50 AM IST
भीलवाड़ा : बुधवार देर रात नेशनल हाइवे पर रात एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और अफीम-डोडा चूरा तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुर थाना क्षेत्र के हजारी खेड़ा चौराहे के पास हुई इस पुलिस मुठभेड़ में जोधपुर का एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर तस्कर मारा गया, जबकि उसका एक अन्य साथी घेराबंदी कर मौके से ही दबोच लिया गया. मारे गए तस्कर के खिलाफ विभिन्न थानों में 14 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.
जेल से छूटते ही फिर शुरू की तस्करी: भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) राजेश आर्य ने घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक तस्कर गणपत जाट डांगियावास थाने का चिन्हित हिस्ट्रीशीटर था. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, मादक पदार्थों की तस्करी और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 14 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह हाल ही में मध्य प्रदेश की नीमच जेल से जमानत पर बाहर आया था और बाहर आते ही पुनः अफीम डोडा चूरा की बड़ी खेप की तस्करी में जुट गया था.
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गुप्त सूचना पर ANTF की नाकाबंदी : जानकारी के अनुसार, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतापगढ़ क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध अफीम डोडा चूरा एक कार में भरकर जोधपुर की तरफ ले जाया जा रहा है. इस सटीक इनपुट के आधार पर ANTF की भीलवाड़ा चौकी के प्रभारी अय्यूब मोहम्मद के नेतृत्व में टीम ने भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-उदयपुर हाईवे पर पुर थाने से महज एक किलोमीटर दूर हजारी खेड़ा चौराहे पर रात में कड़ा पहरा और नाकाबंदी लगा दी.
एएनटीएफ की टीम नाकाबंदी के दौरान तस्कर की गाड़ी रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया. पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए की गई जवाबी फायरिंग में एक तस्कर गंभीर घायल हो गया जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. फायरिंग में उसका साथी भी घायल हुआ जिसका भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है.
इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद : घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए गुरुवार अल सुबह करीब 3 बजे ही भीलवाड़ा एसपी सागर राणा और डीवाईएसपी राहुल जोशी पुर थाने और घटनास्थल पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और FSL की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने कार से भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा और हथियार भी जब्त किए हैं. जयपुर से भी उच्चाधिकारी मामले की पल-पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. घटना के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.
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तस्करों ने पकड़े जाने के डर से एएनटीएफ टीम पर फायरिंग कर दी. टीम ने जवाबी कार्रवाई की जहां पुलिस की गोली लगने से डांगियावास थाना क्षेत्र के रामड़ावास (जोधपुर) निवासी 35 वर्षीय गणपत पुत्र अलाराम की उपचार के दौरान मौत हो गई. फायरिंग में कार में सवार महेंद्र गोदारा, निवासी भोपालगढ़ (जोधपुर), भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन एएनटीएफ के जवानों ने घेराबंदी कर उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया.