सूरत, सांचौर और जोधपुर में एएनटीएफ का एक्शन, तीन तस्कर दबोचे, 2.5 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी

सूरत, सांचौर और जोधपुर में एएनटीएफ का एक्शन, तीन तस्कर दबोचे, 2.5 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी
एएनटीएफ ने एक दिन में सूरत, सांचौर व जोधपुर में कार्रवाई कर तीन तस्कर गिरफ्तार किए.
Published : November 17, 2025 at 9:05 PM IST
जयपुर: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक ही दिन में तीन बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है. इस दौरान तीन अलग-अलग टीमों ने सूरत, सांचौर और जोधपुर में तीन कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो तस्करों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है. करीब 2.50 करोड़ रुपए की नशे की खेप भी बरामद की गई है.
एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि सेड़िया (जालौर) निवासी सुरेश विश्नोई को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2.50 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया गया है, जबकि, 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर रामस्वरूप विश्नोई को भी गिरफ्तार किया है. वह विश्नोइयों का तला (बाड़मेर) का रहने वाला है. उसे सूरत (गुजरात) से पकड़ा है. 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर महेश गिरी को भी गिरफ्तार किया गया है. वह बाड़मेर जिले का रहने वाला है. उसे जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है.
डायमंड कटिंग में आजमाए हाथ, फिर बना तस्कर: उन्होंने बताया कि सुरेश दसवीं में फेल होने के बाद सूरत (गुजरात) में एसी-फ्रिज रिपेयरिंग का काम करने लगा था. बाद में डायमंड कटिंग में हाथ आजमाए. फिर चाचा बुद्धाराम के संपर्क में आया और एमडी, हेरोइन और स्मैक की तस्करी करने लगा. पहले उसने फुटकर माल लेकर युवाओं को पुड़िया सप्लाई करने का काम किया. फिर बड़ी खेप की सप्लाई करने लगा. उसके नाइजीरिया तक संपर्क होने की बात भी सामने आई है. वह नाइजीरिया से नशे की खेप मंगवाता और हवाला से रकम ट्रांसफर करता था. उसके रिश्तेदार की सूचना पर उसे पकड़ने में सफलता मिली.
ऑपेरशन 7th हैवन: कोविड के समय शुरू की तस्करी: उन्होंने बताया कि दूसरे आरोपी रामस्वरूप ने पहले डीजे का काम किया. कोविड काल में धंधा चौपट होने पर वह बाड़मेर आकर नशे की सप्लाई करने लगा. 2024 में बाड़मेर में पकड़ा गया और जेल से छूटने के बाद गुजरात चला गया. पुलिस से बचने के लिए उसने नेपाली लड़की से शादी की और परिवार से संपर्क तोड़ लिया. उसके परिजनों ने उसके सड़क हादसे में मारे जाने की भी अफवाह उड़ाने का प्रयास किया. उसके नेपाली सास-ससुर पिछले दिनों उसके घर आकर रुके थे. इसके बाद एएनटीएफ को उसके बारे में जानकारी मिली और उसे सूरत से गिरफ्तार किया गया.
ऑपेरशन मदमगरा: महेश के खिलाफ दो राज्यों में केस: तीसरी कार्रवाई में पकड़े गए महेश गिरी पर प्रदेश के पांच जिलों और गुजरात के अहमदाबाद में मुकदमे दर्ज हैं. वह शराब और अन्य नशे की तस्करी करता है. पांचवीं तक पढ़ाई करने के बाद वह मुंबई में फर्नीचर का काम करता था. बाद में ट्रक चालक का काम करते समय हरियाणा के चंदू जाट के संपर्क में आया और हरियाणा से शराब की तस्करी करने लगा. अहमदाबाद में शराब तस्करी का केस दर्ज हुआ तो वह गांव आ गया. इसके बाद वह गुजरात गया और उंझा मंडी में मजदूरी करने लगा. इस दौरान चिराग भाई नाम के शख्स से परिचय हुआ और वह फिर से शराब की तस्करी करने लगा. दिखाने के लिए गुजरात में नौकरी करता, लेकिन तस्करी से मोटी कमाई करता था.