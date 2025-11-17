ETV Bharat / state

सूरत, सांचौर और जोधपुर में एएनटीएफ का एक्शन, तीन तस्कर दबोचे, 2.5 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी

एएनटीएफ की गिरफ्त में तस्करी का आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक ही दिन में तीन बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है. इस दौरान तीन अलग-अलग टीमों ने सूरत, सांचौर और जोधपुर में तीन कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो तस्करों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है. करीब 2.50 करोड़ रुपए की नशे की खेप भी बरामद की गई है. एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि सेड़िया (जालौर) निवासी सुरेश विश्नोई को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2.50 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया गया है, जबकि, 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर रामस्वरूप विश्नोई को भी गिरफ्तार किया है. वह विश्नोइयों का तला (बाड़मेर) का रहने वाला है. उसे सूरत (गुजरात) से पकड़ा है. 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर महेश गिरी को भी गिरफ्तार किया गया है. वह बाड़मेर जिले का रहने वाला है. उसे जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है. डायमंड कटिंग में आजमाए हाथ, फिर बना तस्कर: उन्होंने बताया कि सुरेश दसवीं में फेल होने के बाद सूरत (गुजरात) में एसी-फ्रिज रिपेयरिंग का काम करने लगा था. बाद में डायमंड कटिंग में हाथ आजमाए. फिर चाचा बुद्धाराम के संपर्क में आया और एमडी, हेरोइन और स्मैक की तस्करी करने लगा. पहले उसने फुटकर माल लेकर युवाओं को पुड़िया सप्लाई करने का काम किया. फिर बड़ी खेप की सप्लाई करने लगा. उसके नाइजीरिया तक संपर्क होने की बात भी सामने आई है. वह नाइजीरिया से नशे की खेप मंगवाता और हवाला से रकम ट्रांसफर करता था. उसके रिश्तेदार की सूचना पर उसे पकड़ने में सफलता मिली.