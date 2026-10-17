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बालोतरा में ANTF ने किया MD फैक्ट्री का भंडाफोड़, डॉक्टर सहित 3 गिरफ्तार, YouTube से सीखा था एमडी बनाना

एमडी फैक्ट्री का भंडाफोड़ ( ETV photo Balotra )

बालोतरा : एएनटीएफ टीम ने बालोतरा जिले में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसते हुए एमडी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. टीम ने डॉक्टर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कच्ची एमडी, रासायनिक पदार्थ, उपकरण बरामद किया है. साथ ही 3.41 लाख रुपए नकद और कार जब्त करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है.

एएनटीएफ उप महानिरीक्षक पुलिस अभिजीत सिंह ने बताया कि बालोतरा जिले के सिवाना थाना क्षेत्र के मिठौड़ा गांव में टीम ने अवैध रूप से एमडी ड्रग्स बनाने के ठिकाने का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है. एएनटीएफ टीम को सूचना मिली कि मिठौड़ा निवासी सुरेश कुमार विश्नोई अपने घर के पास ही एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री लगा रखी है. पुख्ता सूचना होने से टीम ने तुरंत स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंचकर दबिश दी.