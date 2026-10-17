बालोतरा में ANTF ने किया MD फैक्ट्री का भंडाफोड़, डॉक्टर सहित 3 गिरफ्तार, YouTube से सीखा था एमडी बनाना
आरोपी डॉ. मुकेश विश्नोई की कार से अवैध मादक पदार्थ, एमडी खरीद-फरोख्त की राशि 3,41,700 रुपए बरामद हुई है.
Published : October 17, 2026 at 12:13 PM IST
बालोतरा : एएनटीएफ टीम ने बालोतरा जिले में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसते हुए एमडी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. टीम ने डॉक्टर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कच्ची एमडी, रासायनिक पदार्थ, उपकरण बरामद किया है. साथ ही 3.41 लाख रुपए नकद और कार जब्त करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है.
एएनटीएफ उप महानिरीक्षक पुलिस अभिजीत सिंह ने बताया कि बालोतरा जिले के सिवाना थाना क्षेत्र के मिठौड़ा गांव में टीम ने अवैध रूप से एमडी ड्रग्स बनाने के ठिकाने का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है. एएनटीएफ टीम को सूचना मिली कि मिठौड़ा निवासी सुरेश कुमार विश्नोई अपने घर के पास ही एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री लगा रखी है. पुख्ता सूचना होने से टीम ने तुरंत स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंचकर दबिश दी.
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घर के छपरे में बैठे मिले तीन व्यक्ति : स्थानीय पुलिस व टीम ने सुरेश कुमार के घर पहुंचकर दबिश दी तो घर के बाहर बने छपरे में तीन व्यक्ति बैठे मिले, जो पुलिस को देखकर डर गए. पूछने पर उन्होंने अपना नाम सुरेश कुमार, डॉ. मुकेश विश्नोई एवं उत्कर्ष विश्नोई बताया. जब मकान और आसपास के परिसर की तलाशी ली गई तो कच्ची एमडी व एमडी बनाने के उपकरण व रसायन बरामद हुए. इस पर स्थानीय पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ एमडी व एमडी बनाने के उपकरण व रसायन जब्त कर तीनों को गिरफ्तार किया.
पूछताछ में आरोपी सुरेश कुमार ने बताया कि एमडी तैयार कर डॉ. मुकेश विश्नोई, उत्कर्ष व अन्य तस्करों के माध्यम से सप्लाई किया जाता था. आरोपी डॉ. मुकेश विश्नोई की कार से अवैध मादक पदार्थ, एमडी खरीद-फरोख्त की राशि 3,41,700 रुपए बरामद हुई है. इसके अलावा कच्ची एमडी 3.764 किलोग्राम, रासायनिक पदार्थ और उपकरणों को बरामद किया गया है. टीम ने एक कार को भी जब्त किया है.
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आरोपी सुरेश कुमार ने कई सरकारी भर्तियों में प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. इसके बाद वर्ष 2022 में बेंगलुरु में अपने दोस्त के साथ दवा सप्लाई (मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव) का काम शुरू किया. इस काम में सीमित आय होने की वजह से 2 साल बाद अपने गांव वापस लौट आया. यहां वह अपने परिचित तस्करों के संपर्क में आया और एमडी ड्रग्स के अवैध कारोबार से जुड़ गया.
यूट्यूब पर सीखा एमडी बनाने का तरीका : शुरुआत में आरोपी आसपास के क्षेत्रों में एमडी की खरीद-फरोख्त एवं सप्लाई करने लगा. इसके बाद अधिक मुनाफा कमाने की चाह में उसने खुद एमडी तैयार करने का फैसला किया. आरोपी सुरेश कुमार ने सोशल मीडिया और यूट्यूब वीडियो देखकर एमडी ड्रग्स बनाने का तरीका सीखा. इसके बाद घर को ही नशे के अवैध कारोबार का ठिकाना बना लिया और रासायनिक पदार्थों व उपकरणों की मदद से और साथी तस्करों के साथ मिलकर एमडी तैयार करने लगा.
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एमडी सप्लाई के लिए तस्कर साथियों को घर बुलाया : आरोपी सुरेश कुमार ने अपने संपर्कों के जरिए एमडी ड्रग्स की सप्लाई का नेटवर्क तैयार किया. तैयार की गई एमडी की खेप बेचने के लिए उसने अपने परिचित डॉ. मुकेश विश्नोई एवं उत्कर्ष विश्नोई को मिठौड़ा स्थित अपने घर बुलाया. दोनों आरोपी कार लेकर एमडी खरीदने के लिए आरोपी के घर पहुंचे थे. आरोपी मुकेश विश्नोई की पहचान और पेशे की आड़ में एमडी ड्रग्स की सप्लाई करता था.
आरोपी सुरेश अपने साथी डॉ. मुकेश विश्नोई के संपर्कों के जरिए जालोर एवं सिवाना के आसपास एमडी की सप्लाई करता था, क्योंकि डॉक्टर पर तस्करी का कोई शक नहीं करेगा. कार्रवाई में एएनटीएफ टीमों व पुलिस थाना सिवाना जिला बालोतरा की विशेष भूमिका रही है. एएनटीएफ उप महानिरीक्षक अभिजीत सिंह बताया कि उक्त कार्रवाई में शामिल समस्त टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान एएनटीएफ मुख्यालय में सम्मानित किया जाएगा.