यूपी में ANTF को मिला बड़ी सफलता; गोरखपुर में 530 ग्राम हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, प्रयागराज में दो करोड़ का गांजा बरामद

उपनिरीक्षक एएनटीएफ यूनिट गोरखपुर रमेश राम ने बताया कि ​अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

Published : December 16, 2025 at 7:13 PM IST

3 Min Read
लखनऊ/प्रयागराज : अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एएनटीएफ यूनिट गोरखपुर ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने दो सक्रिय तस्करों को गिरफ्तार किया है. एएनटीएफ की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 530 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपये बताई जा रही है. गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान छेदी यादव और अरुण सिंह के रूप में हुई है. पूछताछ में पता चला है कि यह मादक पदार्थ बाराबंकी से लाकर अन्य लोगों को बेचने जा रहे थे. वहीं दूसरी ओर एएनटीएफ थाना मेरठ और ऑपरेशनल यूनिट प्रयागराज की संयुक्त टीम ने ओडिशा से गांजा तस्करी कर रहे एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है.

उपनिरीक्षक एएनटीएफ यूनिट गोरखपुर रमेश राम ने बताया कि ​अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गीडा, जनपद गोरखपुर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि बाराबंकी से हेरोइन लाकर अन्य लोगों को बेचने जा रहे थे. ​यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उप्र, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उप्र, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उप्र लखनऊ के मार्गदर्शन और पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में की गई.


गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण : ​एएनटीएफ थाना/यूनिट गोरखपुर की ओर से गिरफ्तार किए गए तस्करों के नाम ​छेदी यादव (28), निवासी चकरा अव्वल, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर ​अरुण सिंह (29) निवासी चरनलाल चौक दुर्गा बाड़ी रोड, थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है.

प्रयागराज में ओडिशा से गांजा तस्करी करने वाला अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार : नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) उत्तर प्रदेश को अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. एएनटीएफ थाना मेरठ और ऑपरेशनल यूनिट प्रयागराज की संयुक्त टीम ने ओडिशा से गांजा तस्करी कर रहे एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 3 कुंतल 80 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

पुलिस ने मौके से एक कैंटर वाहन, एक मोबाइल और 2,160 रुपये नकद भी बरामद किए हैं. यह कार्रवाई भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र में प्रयागराज से वाराणसी जाने वाली लेन पर की गई. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनूपाल पुत्र बदन सिंह के रूप में हुई है. वह एटा जिले के जैथरा थाना क्षेत्र के ग्राम ढीपा का निवासी है. आरोपी के खिलाफ थाना गोपीगंज, जनपद भदोही में एफआईआर दर्ज की गई है. उस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 20, 29 और 60 के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2023 में मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में दादरी थाना क्षेत्र से जेल जा चुका है. जेल के दौरान उसकी मुलाकात गांजा तस्करों से हुई थी. जेल से बाहर आने के बाद उसने दोबारा तस्करी का नेटवर्क तैयार किया और ओडिशा से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने लगा.आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह गांजा लेकर डिलीवरी के लिए जा रहा था, तभी एएनटीएफ टीम ने उसे पकड़ लिया.





