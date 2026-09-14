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ANTF की कार्रवाई: 2 साल से फरार इनामी नशा तस्कर ब्रह्मलाल जाट गिरफ्तार, महाराष्ट्र में मजदूर बनकर छिपा था

जयपुर: राजस्थान में युवाओं की रगों में नशे का जहर घोलने वाले तस्करों पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का एक्शन लगातार जारी है. अब एएनटीएफ ने दो साल से फरार 25 हजार रुपए के इनामी तस्करी के आरोपी को महाराष्ट्र से पकड़ने में सफलता हासिल की है. आरोपी की धरपकड़ के लिए एएनटीएफ ने ऑपरेशन माहुरंगून चलाया. पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए आरोपी ने गांव छोड़ दिया और महाराष्ट्र में मजदूर बनकर फरारी काटी. लेकिन आखिरकार वह एएनटीएफ के शिकंजे में आ गया. आईजी एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया, बरणा (भीलवाड़ा) निवासी ब्रह्मलाल जाट तस्करी के एक मामले में दो साल से फरार था. उस पर जोधपुर ग्रामीण एसपी ने 25 हजार रुपए का ईनाम रखा था. उसे एएनटीएफ ने महाराष्ट्र से पकड़ा है.

ट्रक की किस्त नहीं निकली तो निकला गलत रास्ते: आईजी विकास कुमार ने बताया कि शुरुआत में ब्रह्मलाल ने ट्रैक्टर, कम्प्रेशर मशीन चलाने का और ट्रक में खलासी का काम किया. बाद में उसने खुद का ट्रक खरीद लिया और उसे किराए पर चलाने लगा. हालांकि, आमदनी कम होने से वह किस्त नहीं चुका पाया. उसने अपने तस्कर साथी से संपर्क किया और दूसरे सामान के साथ रखकर गांजा, डोडा-पोस्त और अफीम की तस्करी करने लगा. तस्करी से उसे मोटी कमाई होने लगी. जिसके बाद उसने तस्करी को ही धंधा बना लिया.

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पहले गुजरात और फिर पहुंचा महाराष्ट्र: उन्होंने बताया कि साल 2024 में आसोप थाना पुलिस ने आरोपी के ट्रक को डोडा-चूरा के साथ पकड़ा था. इसकी जानकारी जैसे ही उसे मिली, वह पुलिस कार्रवाई के डर से फरार हो गया. पहले उसने करीब 7-8 महीने गुजरात के सोनगढ़ क्षेत्र में क्रेशर प्लांट पर मजदूरी कर फरारी काटी. इसके बाद भीलवाड़ा के एक साथी की मदद से महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के डेकवाड़ा क्षेत्र में पहुंच गया. वह करीब एक साल से नंदुरबार के एक क्रेशर प्लांट पर ट्रैक्टर चलाने का काम कर रहा था, जहां वह अपनी पहचान छुपाकर फरारी काट रहा था.