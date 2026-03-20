एएनटीएफ की हैट्रिक: नशे के तीन तस्कर गिरफ्तार, अहमदाबाद, मध्यप्रदेश और पंजाब से आरोपी दबोचे
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अलग अलग राज्यों में छापा मारकर तस्करी के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : March 20, 2026 at 8:37 PM IST
जयपुर: राजस्थान में नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. एएनटीएफ ने एक ही दिन में तीन बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देकर नशे के तीन कुख्यात तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. तीनों आरोपियों पर कुल एक लाख रुपए का इनाम घोषित है. एएनटीएफ की टीम ने अहमदाबाद (गुजरात) से जयपुर तक, पंजाब और मध्यप्रदेश में खास ऑपेरशन चलाकर इन तस्करों को गिरफ्तार किया है. आईजी (एएनटीएफ) विकास कुमार ने शुक्रवार को बताया कि एएनटीएफ ने ऑपेरशन 'जिंजर लायन', ऑपेरशन 'मदभुवन' और ऑपेरशन 'मदभृत' चलाकर इन तीन तस्करों को दबोचा है.
ऑपेरशन जिंजर लायन; अमृतसर से तस्कर दबोचा: उन्होंने बताया कि राजावाली (पंजाब) निवासी जोबनजीत सिंह करणपुर थाने में दर्ज एक मामले में तीन साल से फरार था. उस पर 50 हजार रुपए का इनाम है. पहले उसने हेरोइन तस्कर के कहने पर पाकिस्तान से सटी सीमा पर खेत खरीद लिया. जहां सीमापार से ड्रोन के जरिए हेरोइन गिराई जाती और वह उसे ठिकाने पहुंचाने लगा. पंजाब में निगरानी बढ़ने पर उसने राजस्थान का रुख किया और वह राजस्थान में सीमापार से गिराई जाने वाली हेरोइन तस्करों तक पहुंचाने लगा. श्रीगंगानगर में हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई तो उसका नाम सामने आया. इसके बाद से वह फरार था. उसे अमृतसर से दबोचा गया.
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'ऑपेरशन मदभुवन'; मंदसौर से बिछाया नशे का जाल: एएनटीएफ ने मध्यप्रदेश में कार्रवाई करते हुए पुरसिंह को गिरफ्तार किया है. वह राजस्थान और मध्यप्रदेश के चप्पे-चप्पे से वाकिफ था. पहले वह तस्करों को सुरक्षित रास्तों से निकलवाता. मोटी कमाई देखकर खुद नशे के कारोबार में उतर गया. पुलिस के रिकॉर्ड में आने के बाद भी वह लगातार गच्चा देने में सफल रहा और उस पर 25 हजार रुपए का इनाम रखा गया. मारवाड़ में कई बार पकड़ी गई नशे की खेप में उसका नाम सामने आया. एएनटीएफ ने पहले पकड़े गए तस्करों के जरिए उसे खोज निकाला और बड़ी डील के बहाने मिलने बुलाया, जहां पहुंचने पर उसे दबोच लिया.
'ऑपेरशन मदभृत'; 900 किमी पीछा कर पकड़ा: इसी तरह एएनटीएफ ने 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर प्रकाश डांगी को अहमदाबाद से पकड़ा है. वह पहले अस्पताल में काम करते हुए छुपकर नशीली दवाओं की खरीद-फरोख्त करता. फिर बड़े पैमाने पर मेवाड़ में नशीली दवाओं की सप्लाई करने लगा. उसके बारे में पता लगने पर एएनटीएफ ने अहमदाबाद में डेरा डाला तो वह जोधपुर पहुंच गया. जहां से जयपुर आकर खाटूश्यामजी गया. एएनटीएफ की टीम लगातार पीछा करती रही. आखिरकार उसे जयपुर से पकड़ने में सफलता मिली.