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एएनटीएफ की हैट्रिक: नशे के तीन तस्कर गिरफ्तार, अहमदाबाद, मध्यप्रदेश और पंजाब से आरोपी दबोचे

एएनटीएफ की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. एएनटीएफ ने एक ही दिन में तीन बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देकर नशे के तीन कुख्यात तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. तीनों आरोपियों पर कुल एक लाख रुपए का इनाम घोषित है. एएनटीएफ की टीम ने अहमदाबाद (गुजरात) से जयपुर तक, पंजाब और मध्यप्रदेश में खास ऑपेरशन चलाकर इन तस्करों को गिरफ्तार किया है. आईजी (एएनटीएफ) विकास कुमार ने शुक्रवार को बताया कि एएनटीएफ ने ऑपेरशन 'जिंजर लायन', ऑपेरशन 'मदभुवन' और ऑपेरशन 'मदभृत' चलाकर इन तीन तस्करों को दबोचा है. ऑपेरशन जिंजर लायन; अमृतसर से तस्कर दबोचा: उन्होंने बताया कि राजावाली (पंजाब) निवासी जोबनजीत सिंह करणपुर थाने में दर्ज एक मामले में तीन साल से फरार था. उस पर 50 हजार रुपए का इनाम है. पहले उसने हेरोइन तस्कर के कहने पर पाकिस्तान से सटी सीमा पर खेत खरीद लिया. जहां सीमापार से ड्रोन के जरिए हेरोइन गिराई जाती और वह उसे ठिकाने पहुंचाने लगा. पंजाब में निगरानी बढ़ने पर उसने राजस्थान का रुख किया और वह राजस्थान में सीमापार से गिराई जाने वाली हेरोइन तस्करों तक पहुंचाने लगा. श्रीगंगानगर में हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई तो उसका नाम सामने आया. इसके बाद से वह फरार था. उसे अमृतसर से दबोचा गया. पढ़ें: एएनटीएफ ने मांडवा में 100 करोड़ की अफीम की फसल जब्त की, बागोड़ा में एमडी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी