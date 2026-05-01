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जोधपुर में ANTF का बड़ा एक्शन: 134 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद, चोरी की कारें करता था तस्करी में इस्तेमाल

पुलिस ने आरोपी की कार को रोकने का इशारा किया तो वह डिवाइडर के ऊपर से कूदाकर गलत दिशा में दौड़ाने लगा.

smuggler arrested in Jodhpur
एएनटीएफ की गिरफ्त में आरोपी और जब्त सामग्री (Photo Source: ANTF Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 11:07 AM IST

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जोधपुर: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने बिलाड़ा थाना क्षेत्र से 134.895 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने कार डिवाइडर कूदाकर भागने की कोशिश की, लेकिन ANTF ने उसे पीछा कर पकड़ लिया. उसकी कार से अलग-अलग नंबर प्लेटें मिलीं. वह चोरी की कारों से तस्करी करता था. उसके पास चोरी की एक लक्जरी कार है.

ANTF के DIG अभिजीत सिंह ने बताया कि टीम नागौर को सूचना मिली थी कि कार नंबर 24 BH 7601 D में बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ का परिवहन हो रहा है. पड़ताल में पता चला कि कार जोधपुर-जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 25, थाना बिलाड़ा के खारिया मीठापुर से गुजरेगी. इस पर थाना बिलाड़ा में नाकाबंदी शुरू कर दी गई. नाकाबंदी के दौरान दूर से तेज गति से एक कार आती दिखी. टीम ने कार रोकने का इशारा किया तो चालक ने कार को तेज गति से डिवाइडर के ऊपर से कूदाकर गलत दिशा में दौड़ाने लगा. डिवाइडर पर चढ़ने से कार के आगे के टायर बेकार हो गए. ANTF टीमों ने कार का पीछा करते हुए उसे सरहद पिचियाक, नेशनल हाईवे नंबर 25 पर रोक लिया. स्थानीय पुलिस को बुलाकर कार की तलाशी ली गई, जिसमें अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद हुआ.

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अलग-अलग नंबर प्लेट लगाकर करता था तस्करी: आरोपी की पहचान जोधपुर के झंवर थाना क्षेत्र निवासी मनीष विश्नोई के रूप में हुई. कार की तलाशी में अलग-अलग नंबरों की नंबर प्लेटें मिलीं. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि तस्करी के दौरान पुलिस से बचने के लिए रास्ते में कार के नंबर प्लेट बदल लेता था. आरोपी ने बताया कि वह डोडा पोस्त की तस्करी में चोरी की कारों का उपयोग करता था. जिस कार को जब्त किया गया, वह भी चोरी की बताई गई. उसने बताया कि उसके पास एक और चोरी की कार है, जिसे बरामद करने के प्रयास जारी हैं.

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SMUGGLING USING A STOLEN CAR
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