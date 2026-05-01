ETV Bharat / state

जोधपुर में ANTF का बड़ा एक्शन: 134 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद, चोरी की कारें करता था तस्करी में इस्तेमाल

जोधपुर: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने बिलाड़ा थाना क्षेत्र से 134.895 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने कार डिवाइडर कूदाकर भागने की कोशिश की, लेकिन ANTF ने उसे पीछा कर पकड़ लिया. उसकी कार से अलग-अलग नंबर प्लेटें मिलीं. वह चोरी की कारों से तस्करी करता था. उसके पास चोरी की एक लक्जरी कार है.

ANTF के DIG अभिजीत सिंह ने बताया कि टीम नागौर को सूचना मिली थी कि कार नंबर 24 BH 7601 D में बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ का परिवहन हो रहा है. पड़ताल में पता चला कि कार जोधपुर-जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 25, थाना बिलाड़ा के खारिया मीठापुर से गुजरेगी. इस पर थाना बिलाड़ा में नाकाबंदी शुरू कर दी गई. नाकाबंदी के दौरान दूर से तेज गति से एक कार आती दिखी. टीम ने कार रोकने का इशारा किया तो चालक ने कार को तेज गति से डिवाइडर के ऊपर से कूदाकर गलत दिशा में दौड़ाने लगा. डिवाइडर पर चढ़ने से कार के आगे के टायर बेकार हो गए. ANTF टीमों ने कार का पीछा करते हुए उसे सरहद पिचियाक, नेशनल हाईवे नंबर 25 पर रोक लिया. स्थानीय पुलिस को बुलाकर कार की तलाशी ली गई, जिसमें अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद हुआ.