ANTF की कामयाबी: भीलवाड़ा में दो जवानों की हत्या करने वाला मोस्ट वांटेड तस्कर उदयपुर में मॉल से दबोचा गया
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 65 हजार रुपए के इनामी तस्कर को उदयपुर के मॉल से पकड़ा.
Published : August 16, 2026 at 1:00 PM IST
जयपुर : एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने छह साल से फरार 65 हजार रुपए के इनामी तस्कर को उदयपुर के एक मॉल से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. उसने चार साल पहले भीलवाड़ा के कोटड़ी और रेला थाना इलाके में एक ही दिन में पुलिस के दो जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. आरोपी के खिलाफ भीलवाड़ा, बेगूं (चित्तौड़गढ़), बिलाड़ा (जोधपुर), लोहावट (फलौदी), राजियासर (श्रीगंगानगर), रतनगढ़ (मध्यप्रदेश), जावद (मध्यप्रदेश) और सीएनबी, कोटा में तस्करी के डेढ़ दर्जन से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं. एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि तस्करी के आरोपी 33 वर्षीय पप्पूलाल उर्फ (पप्पू) को गिरफ्तार किया है. वह हांडीपुरा (मध्यप्रदेश) का रहने वाला है. उस पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और नागौर एसपी ने 25-25 हजार और नीमच एसपी ने दस हजार रुपए का ईनाम रखा था.
साल 2018 में दर्ज हुआ पहला मुकदमा : उन्होंने बताया कि 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद वह खेती-बाड़ी करने लगा, फिर तस्करी के धंधे में उतर गया. उसके खिलाफ 2018 में सिंगोली (एमपी) में तस्करी का पहला मुकदमा दर्ज हुआ और एक साल जेल में रहा. जेल से बाहर आने के बाद भी उसने तस्करी का काम नहीं छोड़ा. साल 2021 में उसके खिलाफ डोडा-चूरा तस्करी का कोटड़ा थाने में दर्ज हुआ. जिसमें फरार चल रहा था. अप्रैल, 2021 में उसने भीलवाड़ा के कोटड़ी और रायला में नाकाबंदी कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग की. जिसमें दो जवान शहीद हो गए थे.
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तस्करी की कमाई से बनी संपत्ति को किया ध्वस्त : आरोपी ने तस्करी की काली कमाई से करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली. उसके खिलाफ साल 2022 में सीएनबी, कोटा में मुकदमा दर्ज हुआ था. उसके खिलाफ तस्करी के लगातार मुकदमे दर्ज होते रहे और वह अपना धंधा बढ़ाता रहा. तस्करी की काली कमाई से संपत्तियां खड़ी करता रहा. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीएनबी) कोटा ने कार्रवाई कर उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को ध्वस्त किया था. वह मारवाड़ के तस्करों को डोडा-चूरा की गाड़ियां भरवाने का काम करता था. मध्यप्रदेश से वह डोडा-चूरा मारवाड़ के तस्करों को भेजता.
बस का सफर और मोबाइल भी नहीं रखता : जांच में सामने आया कि पुलिस से बचने के लिए वह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी वह बसों में सफर करता था. टीम को सुराग मिला कि वह अकसर उदयपुर आता-जाता रहता है. निगरानी रखने पर उसके उदयपुर आने की पुष्टि हुई और टीम शास्त्री नगर (हिरण मगरी) पहुंची. टीम उसके ठिकाने दबिश देने पहुंची. उससे पहले वह एक मॉल में शॉपिंग करने चला गया. वहां एएनटीएफ की टीम को देखकर उसने ग्राहकों के बीच छुपने का प्रयास किया लेकिन उसकी यह तरकीब काम नहीं आई.
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