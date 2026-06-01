ANTF ACTION : गैराज से शुरू किया अपराध, जेल में बना ड्रग तस्कर, जालौर से 30 हजार का इनामी मनोहर लाल गिरफ्तार
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जालोर में दिया कार्रवाई को अंजाम. तीन साल से पुलिस को चकमा दे रहा था आरोपी.
Published : June 1, 2026 at 11:43 AM IST
जयपुर : गैराज से चोरी की गाड़ियों में हाथ आजमाने वाला एक शख्स जेल गया तो नशे की तस्करी के गुर सीख गया. बाहर आकर नशे की तस्करी करने लगा. प्रदेश में नशे की तस्करी पर लगाम कसने के लिए बनी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने शिकंजा कसा तो उसने अपने विश्वस्त कर्मचारी को गाड़ियों का गैराज खुलवा दिया और उसमें तस्करी के लिए गाड़ियां मोडिफाई करवाने की जुगत में लग गया. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को इसकी भनक लगी तो घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया.
आईजी विकास कुमार ने बताया कि ऑपेरशन मदमंजुल चलाकर 30 हजार रुपए के इनामी तस्कर मनोहर लाल, निवासी लियादर (जालोर) को गिरफ्तार किया गया है. वह पिछले तीन साल से पुलिस को चकमा देता हुआ बचता फिर रहा था. वह फिलहाल, जालोर में पार्टनरशिप में एक गैराज चला रहा था. यही गैराज इससे संपर्क का जरिया भी होता. आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता है. उसका नाम एसआई भर्ती पेपर लीक मामले से भी जुड़ा है.
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आरोपी के विश्वस्त कर्मचारी ने लीक किया प्लान : उन्होंने बताया कि आरोपी मनोहर तीन साल से पुलिस से बचता फिर रहा था. उसने अपने गैराज के विश्वासपात्र कर्मचारी पर गाड़ियों को मोडिफाई कर तस्करी के लिए अनुकूल बनाने का दबाव डाल रहा था. कर्मचारी ने पुलिस के डर से मना किया लेकिन वह लगातार दबाव बनाता गया. कर्मचारी ने एएनटीएफ को इसकी जानकारी दी और बताया कि आरोपी मीटिंग के लिए गैराज के आसपास आने वाला है. इस पर एएनटीएफ की टीम ने घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
चोरी के मामले में जेल गया तो बढ़ गया हौसला : उनका कहना है कि छठी कक्षा तक पढ़े मनोहर ने पहले महाराष्ट्र के दादर में कपड़े की दुकान पर और फिर मुंबई के मेटल मार्केट में काम किया. वह वापस सांचौर लौटा और गैराज पर नौकरी की. कुछ समय बाद उसने गाड़ियों की मरम्मत का खुद का गैराज खोल लिया. जिसके जरिए उसने चोरी की गाड़ियों के धंधे में हाथ डाला. जिससे कमाई तो हुई लेकिन वाहन चोरी के एक मामले में नाम आने पर उसे जेल जाना पड़ा. बाहर आने पर उसने गैराज को काले कारनामों का अखाड़ा बना लिया. वहां से कमीशन के आधार पर नशे की खेप की सप्लाई का काम किया.
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गुजरात तक के कारोबारी आते गैराज पर : पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी ने मादक पदार्थ की सप्लाई का धंधा इतना बढ़ा लिया कि नशे के ग्राहक, वितरक और ट्रांसपोर्टर का अखाड़ा वहीं जमने लगा. इससे उसने मोटा मुनाफा कमाया. उसके गैराज पर राजस्थान के अलावा गुजरात से भी नशे के कारोबारी डील करने आते थे. उसके खिलाफ करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. पहला मुकदमा साल 2017 में वाहन चोरी का लगा. इसके बाद वह स्मैक और फिर एमडी की तस्करी से जुड़ गया. वह उन चुनिंदा लोगों में से हैं. जो एमडी का जहर राजस्थान लाए और इसका धंधा जमाया.
एसआई भर्ती पेपर लीक से ऐसे जुड़ा नाम : उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती घोटाले में भी मनोहर का नाम प्रमुखता से सामने आया. इस संबंध में एसओजी में दर्ज एक मुकदमे में वह वांछित है और फरार चल रहा है. अपने रिश्तेदार गोपीराम और उसकी पत्नी विमला को बीकानेर स्थित एक परीक्षा केंद्र पर मनोहर ही लेकर गया. गोपीराम फर्जीवाड़े से एसआई बन गया. हालांकि, उसे और पत्नी विमला को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया लेकिन मनोहर फरार चल रहा था. एक बार एसओजी की पूछताछ के बाद वह भूमिगत हो गया था.
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