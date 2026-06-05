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कालसर्प दोष की पूजा कराने गया था तस्कर, पंडित बनकर पीछे लग गई ANTF टीम, फिर जो हुआ...

भक्त बनकर एएनटीएफ की टीम लगी पीछे : आईजी, एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि बालेसर थाना (जोधपुर ग्रामीण) के एक मुकदमे में तीन साल से वांछित राकेश जाट को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है. वह आसपुरा (मध्यप्रदेश) का रहने वाला है. उसकी गिरफ्तारी पर जोधपुर ग्रामीण एसपी ने 30 हजार रुपए का इनाम रखा था. उसके उज्जैन पहुंचने की सूचना पर एएनटीएफ की टीम भक्त बनकर पूजा-अर्चना के बहाने पूछताछ करती रही. एक मंदिर में राकेश मिला और टीम ने उसे धर दबोचा.

जयपुर : राजस्थान में नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए बनी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) लगातार नशे की तस्करी और तस्करों पर शिकंजा कस रही है. अब ऑपरेशन मदनमीरा चलाकर तीन साल से फरार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. उस पर 30 हजार रुपए का इनाम था. वह काल सर्प दोष की पूजा करवाने क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन पहुंचा था. एएनटीएफ को इसकी भनक लगी तो टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया. उससे पूछताछ में मध्यप्रदेश और राजस्थान में नशे की तस्करी के नेटवर्क के बारे में कई अहम खुलासे होने की संभावना है.

मध्यप्रदेश में 18 महीने जेल में रहा आरोपी : आईजी, एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि राकेश काफी शातिर है. वह पुलिस से बचने के लिए अपना मोबाइल बंद रखता और बार-बार नंबर बदलता रहता. उसके रिश्तेदार के घर टीम ने दबिश दी तो उसके उज्जैन जाने के बारे में जानकारी मिली. आईटीआई होल्डर राकेश की दोस्ती डोडा के ठेकेदार गोपाल से हुई और वह भी डोडा ठेकेदारी का काम करने लगा. इसी बीच उसका संपर्क मारवाड़ के तस्करों से हो गया और मोटा मुनाफा कमाने के लालच में वह तस्करी करने लगा. नीमच में पकड़ी गई नशे की खेप के मामले में वह 18 महीने जेल में रहा. जेल में उसका संपर्क कई और तस्करों से हो गया.

जमानत पर बाहर आते ही बड़ा खेल करने की प्लानिंग : जमानत पर बाहर आते ही वह जोधपुर पहुंचा और तस्करों से मिला. इसके बाद वह लगातार नशे की खेप मारवाड़ में पहुंचाने लगा. साल 2023 में उसने चार ट्रक भरकर मादक पदार्थ भेजे. जिन्हें बालेसर पुलिस ने पकड़ लिए. इस मामले में राकेश का नाम आने के बाद से वह फरार चल रहा था. वह गांव में लोगों की नजर में सीधा-सादा बनकर रहता लेकिन नशे की तस्करी कर लोगों के जीवन में जहर घोलने का काम करता. उसके खिलाफ राजस्थान और मध्यप्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं. उसके खिलाफ पहला मुकदमा साल 2016 में मंदसौर में दर्ज हुआ. बालेसर में 2023 में दर्ज केस में पुलिस को उसकी तलाश थी.

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