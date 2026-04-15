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ANTF ने गुजरात पुलिस के दो वांछित तस्कर पकड़े, CBN का वांटेड आरोपी भी गिरफ्तार, छह महीने में दबोचे 50 इनामी तस्कर

एएनटीएफ ने जोधपुर, जालौर, भरतपुर, पाली, प्रतापगढ़ और नागौर से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

ANTF Headquarters
एएनटीएफ मुख्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 8:32 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए बनी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने 6 महीने में 50 इनामी तस्करों को गिरफ्तार किया है. इसी कड़ी में बुधवार को गुजरात पुलिस के दो वांछित तस्करों को गिरफ्तार किया है. वहीं, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के वांछित आरोपी को दबोचने में भी सफलता हासिल की है. एएनटीएफ ने बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, भरतपुर, पाली, प्रतापगढ़ और नागौर में अलग-अलग कार्रवाई को अंजाम देकर सात तस्करों को गिरफ्तार किया है. वहीं, करीब 23 लाख रुपए के मादक पदार्थ भी जब्त किए हैं. एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी.

ऑपेरशन जगपाट–25 हजार का इनामी पकड़ा: एएनटीएफ ने ऑपेरशन जगपाट चलाकर दो साल से फरार गुजरात पुलिस के 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर जगदीश को गिरफ्तार किया है. वह बाड़मेर के गड़रा नेड़ीनाडी का रहने वाला है. तीन साल पहले उसका संपर्क एक शराब तस्कर से हुआ. इसके बाद वह गुजरात में शराब की तस्करी करने लगा. साल 2024 में पाटन जिले में तस्करी के दो मामले दर्ज होने के बाद वह फरार हो गया. उस पर 25 हजार रुपए का इनाम था. वह फरारी के दौरान भी तस्करी का धंधा कर रहा था. वह अपने गांव आया हुआ था. इसकी सूचना मिलने पर एएनटीएफ ने दबोच लिया.

एएनटीएफ ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई (ETV Bharat Jaipur)

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ऑपेरशन मरूजार–भाई की शादी में आया, पकड़ा गया: गुजरात पुलिस के वांछित और 25 हजार रुपए के इनामी राजूराम को एएनटीएफ ने उसके गांव सियागों की ढाणी (जालौर) से गिरफ्तार किया. वह अपने भाई की शादी में बेंगलूरू से घर आया था. इसकी सूचना मिलने पर एएनटीएफ ने घेराबंदी कर दबोच लिया. टीम को देखकर वह भागने लगा तो पांच किमी पीछा कर पकड़ा. वह रेलिंग का काम करते-करते मोटे मुनाफे के लालच में गुजरात में शराब तस्करी करने लगा. जामनगर में मुकदमा दर्ज होने के बाद वह पुलिस से बचने बेंगलूरू चला गया था. जहां पुराने दोस्तों के साथ रहकर फरारी काट रहा था.

पढ़ें: ANTF ने पकड़ा तीन करोड़ का नशा, बाप-बेटा गिरफ्तार, 25 हजार रुपये का इनामी तस्कर भी चढ़ा हत्थे

पांच साल से फरार सीबीएन का वांछित पकड़ा: वहीं, एएनटीएफ ने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के वांछित श्रीराम को भी गिरफ्तार किया है. दसवीं तक पढ़ाई के बाद वह मजदूरी करने लगा. इसके बाद पुणे (महाराष्ट्र) में रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई का काम किया. सप्लाई के लिए उसने एक ट्रक भी खरीदा. इस दौरान उसका संपर्क एक तस्कर से हुआ. जिसने नशे की सप्लाई करने पर मोटे मुनाफे का लालच दिया. उसके संपर्क में आने के बाद वह अपने ट्रक से तस्करी करने लगा. साल 2021 में उसके ट्रक में डोडा-पोस्त की खेप सीबीएन ने पकड़ ली. इस मामले में वह पांच साल से फरार चल रहा था. उसे पुणे जाने वाली बस से पकड़ा गया.

पढ़ें: ANTF Action : नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 48 घंटे में सात जगह कार्रवाई, 15 गिरफ्तार

एमडी के साथ महिला गिरफ्तार: नागौर जिले के जायल में एएनटीएफ ने 85.6 ग्राम एमडी के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है. टीम को जानकारी मिली कि ज्याणी गांव में महिला विमला गुर्जर एमडी बेचती है. टीम ने तस्दीक के बाद स्थानीय पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए महिला के मकान पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से एमडी बिक्री के 12 हजार रुपए भी जब्त किए गए हैं. वहीं, प्रतापगढ़ में एमडी तस्करी के आरोप में दिलीप नाई को गिरफ्तार किया गया. उसके पास 128.02 ग्राम एमडी और 90.01 ग्राम एमडी में मिलाने का पाउडर मिला है.

कार से डोडा चूरा जब्त: एएनटीएफ की जोधपुर टीम ने मुख्यालय की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक सर्विस सेंटर पर खड़ी कार से मादक पदार्थ बरामद किया है. टीम मौके पर पहुंची. उससे पहले चालक फरार हो गया. गाड़ी में 44.235 किलो डोडा चूरा भरा था. वहीं, जोधपुर टीम ने प्रशिक्षित डॉग की मदद से 12.390 किलो डोडा चूरा के साथ तस्कर अशोक विश्नोई को गिरफ्तार किया है. इसी तरह, भरतपुर में 60 ग्राम गांजे के साथ एएनटीएफ ने सुरेश को गिरफ्तार किया है.

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CBN WANTED ACCUSED ALSO ARRESTED
50 WANTED SMUGGLERS ARRESTED
WOMAN ARRESTED WITH MD
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