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बिहार में 3 करोड़ का 'डब्बा कार्टेल' वाला ड्रग्स जब्त, ANTF और SSB ने पति-पत्नी को किया गिरफ्तार.. क्या है डब्बा कार्टेल?

बिहार के किशनगंज में 3 करोड़ का 'डब्बा कार्टेल' वाला ड्रग्स जब्त कर ANTF और SSB ने पति-पत्नी को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा

Kishanganj drugs smuggler
किशनगंज ड्रग्स की तस्करी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2026 at 11:06 AM IST

3 Min Read
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किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले में इंडो-नेपाल सीमा क्षेत्र में नशे की तस्करी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का खुलासा हुआ है. ANTF और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की संयुक्त कार्रवाई में गलगलिया थाना क्षेत्र के ग्राम लकड़ी डिपो, गलगलिया बाजार स्थित एक घर में छापेमारी की गई और 'डब्बा कार्टेल' वाला ड्रग्स जब्त किया गया. इस दौरान एक शातिर महिला तस्कर और उसके पति को भी गिरफ्तार किया गया.

करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ बरामद

पुलिस ने आरोपियों के पास से 814 ग्राम MDMA और 507 ग्राम ब्राउन शुगर (हेरोइन) जब्त की है. बरामद मादक पदार्थों की कुल मात्रा 1321 ग्राम है, जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 3 करोड़ रुपये आंका गया है. इसके अलावा एक देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया.

किशनगंज पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार (ETV Bharat)

पति-पत्नी बताए गए आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने पति-पत्नी बताया है. पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे अवैध मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री करते हैं. पुलिस के अनुसार ये दोनों बड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के संचालक हैं. अब एजेंसियां उनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच कर रही हैं.

NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

गलगलिया थाना कांड संख्या 95/26, दिनांक 12 सितंबर 2026 को NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है. पुलिस नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति की जानकारी जुटाकर उसे जब्त करने की प्रक्रिया भी चला रही है.

सीमा से सप्लाई खत्म होगी : एसपी का दावा

किशनगंज पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि भारत-नेपाल बॉर्डर से नशे की सप्लाई पूरी तरह खत्म होगी. गलगलिया की इस कार्रवाई को करोड़ों रुपये के मादक पदार्थों की बरामदगी के कारण बड़ी सफलता माना जा रहा है.

नेटवर्क की पड़ताल जारी

पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपियों के पीछे और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं. दोनों एजेंसियों की संयुक्त टीम आगे की कार्रवाई तेज कर रही है.

"किशनगंज पुलिस और SSB की यह कार्रवाई सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे की तस्करी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. चल रहे अभियान के तहत ऐसे और कई सिंडिकेट पर नजर रखी जा रही है."-संतोष कुमार, एसपी, किशनगंज

क्या है डब्बा कार्टेल?

डब्बा कार्टेल नेटफ्लिक्स पर आई एक क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज है. सीरीज में दिखायी गयी है कि कैसे ठाणे और मुंबई की पांच साधारण महिलाएं टिफिन सर्विस की आड़ में बड़ा ड्रग्स का कारोबार चलाती हैं. सीरीज में MDMA-हेरोइन की सप्लाई की जाती है. इसमें MDMA की एक खास रंगीन टेबलेट बनाकर 'मिठाई' के नाम पर सप्लाई की जाती है.

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