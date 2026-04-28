फिल्मी अंदाज में तस्कर ने ANTF के जवानों पर तानी पिस्टल, चेतावनी से भी नहीं माना, किया न्यूट्रलाइज
एएनटीएफ की कार्रवाई के दौरान कुछ तस्करों ने भागने की कोशिश की, तो उनका पीछा कर पकड़ा गया.
Published : April 28, 2026 at 2:30 PM IST
जोधपुर: एंटी नारकोक्टिस टॉस्क फोर्स (एएनटीएफ) ने रविवार को जोधपुर के बालेसर थाना क्षेत्र में चल रही चल रही एमडी फैक्ट्री पर कार्रवाई की. फोर्स के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर 6 तस्करों को पकड़ा. इस दौरान तस्करों ने जवानों पर फायरिंग की. जवाब में फोर्स ने भी फायर किए. एक तस्कर ने रात के अंधेरे में जवानों पर पिस्टल तान दी. चेतावनी देने के बाद तस्कर को दबोच लिया गया.
आत्मसमर्पण के लिए दी चेतावनी: फोर्स का करीब तीन घंटे तक ऑपरेशन चला था. रविवार अलसुबह हुई कार्रवाई के वीडियो सामने आ रहे हैं. जिसमें तस्कर पुलिस पर गन ताने खड़ा दिख रहा है. इस दौरान फायर भी होते रहे. उसके सामने फोर्स के जवान भी डटे रहे. उसे बार–बार कहते रहे कि कि गन नीचे कर दे, नहीं तो जान से मारा जाएगा. उसे आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी गई. जिस खेत में एमडी फैक्ट्री चल रही थी, उसे घेरा गया. इस दौरान तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग से तस्करों में अफरा–तफरी मच गई. कुछ तस्करों ने भागने की कोशिश की, तो उनका पीछा कर पकड़ा गया.
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5 दिन की रिमांड: एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि बालेसर एसीजेएम न्यायालय से एएनटीएफ ने आरोपियों का पांच दिन का रिमांड लिया है. अब एएनटीएफ ढाई लाख रुपए में मकान किराए देने वाले जीयाराम की तलाश कर रही है. जीयाराम पकड़े गए अर्जुन का रिश्तेदार भी है. एएनटीएफ टीम ने मौके से 176 किलो रॉ एमडी ड्रग्स के साथ दो मैगजीन, एक पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस एवं 7 खाली खोखे और अन्य उपकरण जब्त किए हैं. उन्होंने बताया कि सभी आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं. उन्होंने जेल में रहने के दौरान दूसरे राज्यों के तस्करों के साथ मिलकर नेटवर्क बनाया था.
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गन तानकर खड़ा हुआ तस्कर: कार्रवाई के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, तो इस दौरान अजाराम छत से फायर कर रहा था. उसे चारों तरफ से फोर्स ने घेर लिया गया था. उसने इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह पर फायर किया. हालांकि वे बच गए. फोर्स चाहती तो उस पर फायर कर सकती थी, लेकिन अंधेरे में टॉर्च की रोशनी जब अजाराम पर पड़ी, तो उसे चेतावनी दी गई कि वह चारों तरफ से घेर लिया गया है. गन डाउन नहीं कीख् तो मारा जाएगा. लेकिन अजाराम ने पिस्टल डाउन नहीं की. इस दौरान दूसरी तरफ फायर होते रहे. फोर्स का जवान बार–बार उसे कहता रहा कि बंदूक नीचे कर दे, नहीं तो मारा जाएगा. तेरे घरवाले भी चाहते हैं कि तू नीचे आजा, नहीं तो मरने के बाद परिवार कौन संभालेगा? अंतत फोर्स ने अजाराम को न्यूट्रलाइज दबोचा लिया. तब पता चला कि वह बालेसर के बावरली का रहने वाला है.
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जेल में अंतराज्यीय तस्करों से संपर्क: आईजी ने बताया कि मुख्य आरोपी बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना का रहने वाला हापूराम जाट है, जो सीनियर करने के बाद ही अपराध में उतर गया था. 2015 में डोडा तस्करी करना शुरू की. तब पकड़ा गया तो तीन साल जेल में रहा था. 2019 में जेल से बाहर आया, लेकिन अपराध नहीं छोडा, फिर पकड़ा गया. उदयपुर जेल में 2024 तक रहने के दौरान उसकी पहचान गुजरात और महाराष्ट्र के तस्करों से हुई. यहीं उसने एमडी ड्रग्स बनाना सीखा और यह फैक्ट्री खड़ी कर ली, अपने पुराने जानकार तस्करों से ही नेटवर्क बनाने में लग गया.
हर तस्कर के पास अलग अलग जिम्मेदारी:
- हापूराम: पूरे ऑपरेशन का सर्वे सर्वा. एमडी के लिए कच्चा माल मंगवाने लेकर अपने संपर्क के आधार पर सप्लाई करने का जिम्मा अपने पास रखा.
- नरेश: एमडी बनाने के लिए रसायन का मिश्रण महत्व रखता है. यह काम बतौर मुख्य कैमिस्ट नरेश को दिया गया. वह एमडी बनाने के लिए केमिकल प्रोसेस तैयार करता था.
- नरेन्द्र: वह फैक्ट्री में बनने वाली ड्रग्स का काम देखना था. वह एक तरह से प्रोडक्शन देखता था. अपडेट हापूराम को देता था.
- श्रवण व बुधराम : हापूराम ने नरेश को सहयोग करने काम दिया था. इसके अलावा वे उसके निर्देश पर सप्लाई का काम देखते थे.
- अजाराम उर्फ अर्जुन: फैक्ट्री की सुरक्षा जिम्मा दिया गया. उसके पास हमेशा लोडेड हथियार रहता था. रात को एमडी बनने के दौरान छत पर पहरा देता था.