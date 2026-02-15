ANTF Action : नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 48 घंटे में सात जगह कार्रवाई, 15 गिरफ्तार

ETV Bharat / state

नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 48 घंटे में सात जगह कार्रवाई, 15 गिरफ्तार

एएनटीएफ ने बाड़मेर, पाली, बालोतरा, राजसमंद, जालोर और श्रीगंगानगर में दिया कार्रवाई को अंजाम.

February 15, 2026

जयपुर: राजस्थान में नशे के सौदागरों पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का एक्शन लगातार जारी है. अब एएनटीएफ ने एक साथ सात जगह दबिश देकर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की खेप और हथियार जब्त किए हैं. इन कार्रवाइयों में दस से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमें दर्ज कर जांच व अनुसंधान किया जा रहा है.

एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि बाड़मेर, पाली, बालोतरा, जालौर, राजसमंद और श्रीगंगानगर में टीमों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया है. उनका कहना है कि राजस्थान में युवाओं की रगों में नशे का जहर भरने वालों के खिलाफ आगे भी एएनटीएफ की कार्रवाई जारी रहेगी.

आरोपी ने किया फायर, मुठभेड़ के बाद दबोचा : उन्होंने बताया कि पाली में सांभरिया दिवेर नाल घाटी से तस्करी की जानकारी मिलने पर नाकाबंदी की गई. संदिग्ध वाहन को रुकवाने पर चालक ने स्पीड बढ़ा दी. पीछा करने पर तस्करों ने फायरिंग की, जिसका टीम ने जवाब दिया. इस कार्रवाई में 506 किलो डोडा चूरा, एक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, बारह बोर की एक गन, 13 जिंदा कारतूस और स्कॉर्पियो जब्त की गई है. टीम ने सरनाड़ा की ढाणी (जोधपुर) निवासी दिनेश को गिरफ्तार किया. जबकि दूसरे घायल तस्कर का अस्पताल में उपचार करवाया जा रहा है.

बदमाशों की रिहाई पर पार्टी में आया तस्कर गिरफ्तार : एएनटीएफ की जालौर टीम ने धोरीमन्ना से 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर कमलेश को गिरफ्तार किया है. उस पर 25 हजार रुपए का इनाम है. वह बदमशों की जेल से रिहाई होने पर पार्टी में शामिल होने आया था. मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया. वह अपने पार्टनर के साथ घर पर ही एमडी की फैक्ट्री चलाता था. पुलिस ने फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया तो वह फरार हो गया. इसके बाद उस पर बाड़मेर एसपी ने 25 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया. उसने एमडी फैक्ट्री से मुनाफा कमाया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद बचता फिर रहा था.

गड्ढा खोदकर छिपाता था नशा, पकड़ा गया : बाड़मेर के रीको एरिया में अवैध रूप से नशे की तस्करी की जानकारी मिलने पर एएनटीएफ ने जाल बिछाया और बोगस ग्राहक आरोपी के पास भेजा. नशे की पुड़िया मांगने पर वह उसे मकान के पास खाली प्लॉट पर ले गया. जहां गड्ढा खोदकर मादक पदार्थ छिपा रखा था. घात लगाकर बैठी टीम ने आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया उसके कब्जे से 1.286 किलो अफीम का दूध और 334 ग्राम अफीम जब्त की गई है.

पढ़ें : पंजाब से ला रहे थे 60 लाख की हेरोइन, श्रीकरणपुर में धरे गए चार आरोपी

102 ग्राम अफीम के साथ आरोपी गिरफ्तार : एएनटीएफ ने चौथी कार्रवाई गंगानगर में की है. जहां पंजाब से मादक पदार्थ लाकर सप्लाई करने वाले हर्ष सोनी को गिरफ्तार किया. मुखबिर से जानकारी मिलने पर एएनटीएफ ने जाल बिछाया और खंडहर की तरफ जाते आरोपी को पकड़ लिया. उसके कब्जे से 102.12 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है. आरोपी के खिलाफ रायसिंहनगर थाने में तीन मुकदमे दर्ज हैं. इनमें एक एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा भी है. इस मुकदमे में आरोपी वांछित है.

अफीम की सप्लाई देने आए चार तस्कर गिरफ्तार : जालोर जिले में सायला थाना इलाके में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर सांगाणा टोल नाके के पास अफीम के दूध की सप्लाई की जानकारी मिलने पर एएनटीएफ ने घेराबंदी कर पवन, चेतन, अभिषेक और राजूराम को गिरफ्तार किया है. वे तस्कर मुकेश साईं को यह खेप देने वाले थे. मुकेश आगे कोलकाता ले जाकर सप्लाई करने वाला था. इस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 4.211 किलो अफीम का दूध और दो कार जब्त की है.

महिला की आड़ में हेरोइन की तस्करी, तीन गिरफ्तार : श्रीगंगानगर में एएनटीएफ ने एक महिला सहित तीन आरोपियों को हेरोइन की तस्करी के आरोप में पकड़ा है. टीम ने संदिग्ध कार को रुकवाया तो चालक नाकाबंदी तोड़कर भाग गया. टीम ने पीछा कर राणोबाई, सोनीराम और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया. पड़ताल में सामने आया कि महिला की बीमारी का बहाना बनाकर आरोपी कई बार नाकाबंदी से बच निकलते थे. महिला पर दो केस पहले भी दर्ज हैं. उनके कब्जे से 96 ग्राम हेरोइन और एक कार जब्त की है.

लग्जरी गाड़ी से हेरोइन की तस्करी, चार गिरफ्तार : श्रीगंगानगर में एएनटीएफ ने लग्जरी कार से तस्करी करते चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुखबिर की सूचना पर टीम ने नाकाबंदी करवाई और संदिग्ध गाड़ी को रुकवाया. गाड़ी में बैठे गुरप्रीत के पास 115 ग्राम हेरोइन मिली. टीम ने उसे और उसके साथी दिलप्रीत, अनिल और रवि को गिरफ्तार कर लिया. आईजी विकास कुमार ने आमजन से नशे की तस्करी से जुड़ी जानकारी एएनटीएफ के कंट्रोल रूम 0141-2502877 या WhatsApp नंबर 9001999070 पर देने की अपील की है.

