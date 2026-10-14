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अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम: जशपुर में 9,533 छात्रों ने दी परीक्षा, 50 बच्चों को इसरो केंद्र भ्रमण, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से मिलने का मौका

अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम: जशपुर में 9,533 छात्रों ने दी परीक्षा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर. ‘अंतरिक्ष संगवारी’ कार्यक्रम के तहत बुधवार को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इनिशिएटिव परीक्षा आयोजित की गई. अंतरिक्ष की दुनिया को करीब से जानने और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने वाले जशपुर के छात्रों को इस परीक्षा से फायदा मिलेगा.

जिले के विद्यार्थियों में इस परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. परीक्षा के लिए कुल 10,336 विद्यार्थियों का पंजीयन किया गया था, जिनमें से 9,533 विद्यार्थियों ने 192 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दी. इस तरह पंजीकृत विद्यार्थियों में से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने इस पहल में भागीदारी की.