अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम: जशपुर में 9,533 छात्रों ने दी परीक्षा, 50 बच्चों को इसरो केंद्र भ्रमण, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से मिलने का मौका
एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग परीक्षा का हुआ आयोजन, 200 बच्चों का चयन मिनी प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 8:47 PM IST
जशपुरनगर. ‘अंतरिक्ष संगवारी’ कार्यक्रम के तहत बुधवार को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इनिशिएटिव परीक्षा आयोजित की गई. अंतरिक्ष की दुनिया को करीब से जानने और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने वाले जशपुर के छात्रों को इस परीक्षा से फायदा मिलेगा.
जिले के विद्यार्थियों में इस परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. परीक्षा के लिए कुल 10,336 विद्यार्थियों का पंजीयन किया गया था, जिनमें से 9,533 विद्यार्थियों ने 192 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दी. इस तरह पंजीकृत विद्यार्थियों में से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने इस पहल में भागीदारी की.
परीक्षा के बाद चयन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया
इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि विद्यार्थियों को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उनके भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानकर उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान की व्यावहारिक जानकारी और विशेषज्ञों से जुड़ने का मौका मिलेगा. एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इनिशिएटिव के तहत विद्यार्थियों की प्रतिभा को अलग-अलग चरणों में परखने की योजना बनाई गई है.
परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों में से 200 बच्चों का चयन मिनी प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा. मिनी प्रोजेक्ट के माध्यम से चयनित 100 विद्यार्थियों को रायपुर स्थित अंतरिक्ष केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद इनमें से 50 विद्यार्थियों को बेंगलुरु स्थित इसरो केंद्र का भ्रमण करने और देश के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा.
फरवरी में जशपुर पहुंचे थे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला
‘अंतरिक्ष संगवारी’ की शुरुआत के पीछे जशपुर के विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर दिखाई देने वाली जिज्ञासा और उत्साह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 4 फरवरी 2026 को जशपुर पहुंचे थे. वे शहर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित ‘अंतरिक्ष संगवारी इंडिया इन स्पेस’ कार्यक्रम में शामिल हुए थे.
शुभांशु शुक्ला ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हुए अपने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए थे. उन्होंने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान को समझने तथा इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था.
192 केंद्रों में हुई परीक्षा
जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिन्हा ने बताया कि एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इनिशिएटिव परीक्षा का आयोजन जिले के 192 केंद्रों में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ. परीक्षा के लिए 10,336 विद्यार्थियों का पंजीयन किया गया था, जिनमें से 9,533 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया.
इस पहल के माध्यम से अब विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में केवल किताबी जानकारी हासिल करने के बजाय प्रोजेक्ट, प्रशिक्षण और इसरो केंद्र के भ्रमण जैसे अवसरों से जुड़ने का रास्ता मिल रहा है. चयनित विद्यार्थियों के लिए अंतरिक्ष यात्री से मुलाकात का अवसर इस अनुभव को और खास बनाएगा.
अंतरिक्ष संगवारी के तहत एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इनिशिएटिव परीक्षा का बुधवार को शांतिपूर्वक आयोजन किया गया. इनमें से 200 बच्चों का चयन किया जाएगा, जो मिनी प्रोजेक्ट में शामिल होंगे.- नरेंद्र सिन्हा, जिला शिक्षा अधिकारी
अब विद्यार्थियों की निगाहें चयन प्रक्रिया पर टिकी हैं. चयनित बच्चों के लिए मिनी प्रोजेक्ट, रायपुर में प्रशिक्षण और बेंगलुरु स्थित इसरो केंद्र के भ्रमण का अवसर अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया को करीब से समझने का माध्यम बनेगा.