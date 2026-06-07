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टनकपुर पहुंचे हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया, शारदा आरती में लिया हिस्सा, जानिये क्या कहा

प्रवीण तोगड़िया ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने और प्रकृति के संरक्षण के लिए सक्रिय योगदान देने की अपील की..

PRAVIN TOGADIA IN TANAKPUR
टनकपुर पहुंचे हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 7, 2026 at 1:25 PM IST

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खटीमा: अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया चंपावत जिले के टनकपुर पहुंचे हैं. कुमाऊं दौरे पर निकले भाई प्रवीण तोगड़िया का टनकपुर पहुंचने पर हिंदू वादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया. इस मौके पर उन्होंने टनकपुर के पवित्र शारदा घाट पहुंच मां शारदा की आरती में हिस्सा लिया. प्रवीण तोगड़िया ने गंगा की स्वच्छता एवं अविरलता के लिए जनता से अपील की है.

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रखर हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा उत्तराखंड की पावन भूमि पर आना सदैव सौभाग्य की बात है. मां शारदा की आरती में सम्मिलित होकर उन्हें विशेष आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई है. उन्होंने उपस्थित लोगों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने और प्रकृति के संरक्षण के लिए सक्रिय योगदान देने का आह्वान भी किया. उन्होंने मां गंगा की स्वच्छता अविरलता को बनाए रखने को कहा है.

हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने टनकपुर में आयोजित बैठक में नवयुवक रामलीला कमेटी, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. अपने संबोधन में प्रवीण तोगड़िया ने कहा वर्तमान वैश्विक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए समाज को भविष्य की चुनौतियों के प्रति सजग और संगठित रहना होगा. उन्होंने हिंदू समाज की एकजुटता को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ आयोजित करने का सुझाव दिया. हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं

इस अवसर पर नवयुवक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, संरक्षक संजय अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय गर्ग, नीरज सिंह, चंद्रप्रकाश गुप्ता, गौरव गुप्ता, विनय शर्मा, मयंक पंत, पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा अग्रवाल, उपाध्यक्ष कल्पना आर्य, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष निर्मल थ्वाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे.

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