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अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग ने पकड़ा जोर, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू

अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग ने पकड़ा जोर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर: अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है. वर्षों पुरानी मांग को लेकर एक बार फिर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया है. आंदोलन के पहले दिन वीर नारायण सिंह चौक स्थित धरना स्थल पर क्षेत्रीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही. इसी दौरान मासबरस ग्राम पंचायत की महिलाओं ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया.

भौगोलिक स्थिति और क्षेत्र से शासन को मिलने वाले राजस्व के कारण अलग जिला बनाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'भौगोलिक स्थिति के चलते अलग जिला बने'

अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से आंदोलन और संघर्ष करते आ रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंतागढ़ की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्र से शासन को मिलने वाले राजस्व को देखते हुए इसे पृथक जिला बनाया जाना चाहिए.

हमारी मांग यही है कि अंतागढ़ को जिला बनाया जाए, हमारा क्षेत्र माइनिंग से भरा हुआ है. ऐसे में क्षेत्र जिला बनेगा तो रोजगार और विकास मिलेगा- रमेश बघेल, प्रदर्शनकारी

स्थानीय युवाओं समेत हर वर्ग के लोग धरना स्थल पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय युवाओं ने भी की मांग

आंदोलन को गति देने में स्थानीय युवाओं की भी अहम भूमिका रही है. युवाओं ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अंतागढ़ क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों और साप्ताहिक बाजारों में हस्ताक्षर अभियान चलाया. इस अभियान के जरिए लोगों से जिला बनाने की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर कराए गए.

हम लोग बेरोजगार युवा हैं. गांव-देहात में कुछ रोजगार नहीं है. अंतागढ़ जिला बनेगा तो रोजगार के मौके मिलेंगे.- अखिलेश गावड़े, स्थानीय युवा

जारी रहेगा धरना

धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है. उन्होंने शासन-प्रशासन से इस दिशा में जल्द निर्णय लेने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा.