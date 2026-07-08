नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म, अंतागढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपियों को पकड़ा, पीड़िता भी बरामद
कांकेर जिले के अंतागढ़ में कई महीनों से नाबालिग को प्रेम संबंध का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, स्कूल के पास से अगवा किया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 8, 2026 at 7:14 PM IST
कांकेर. नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामला जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर धर दबोचा.
स्कूल के पास से अपहरण !
अंतागढ़ थाना प्रभारी प्रह्लाद यादव ने बताया कि नाबालिग छात्रा रोज की तरह स्कूल गई थी. इसी दौरान मुख्य आरोपी विनय अपने साथी के साथ स्कूल के पास पहुंचा और छात्रा का कथित रूप से अपहरण कर उसे जबरन बोलेरो वाहन में बैठाकर ले गया. घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता की मां ने तत्काल अंतागढ़ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की.
प्रेम संबंध से जुड़ा मामला
विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मुख्य आरोपी पिछले कई महीनों से नाबालिग को प्रेम संबंध का झांसा देकर उसका कथित रूप से यौन शोषण कर रहा था. पुलिस के अनुसार, इसी क्रम में आरोपी ने अपने साथी की मदद से छात्रा का अपहरण किया.
छात्रा भी सकुशल बरामद
शिकायत के बाद थाना अंतागढ़ की विशेष टीम गठित की गई. टीम ने साइबर सेल और तकनीकी विश्लेषण की सहायता से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की और कुछ ही घंटों के भीतर घेराबंदी कर अपहृत छात्रा को सकुशल बरामद किया. साथ ही आरोपियों की गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी जब्त कर लिया है.
न्यायिक रिमांड पर जेल
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 49, 64(2)(एम), 65(1), 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 17 एवं 18 के तहत मामला दर्ज किया है. पूछताछ के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.