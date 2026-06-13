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आकाशीय बिजली हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेंडी, हरसंभव मदद का दिलाया भरोसा

तालाब निर्माण के दौरान कांकेर जिले के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 ग्रामीणों की हुई थी मौत, विधायक ने दी सांत्वना

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आकाशीय बिजली हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेंडी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 13, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
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कांकेर: जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से हुई तीन ग्रामीणों की दर्दनाक मौत के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. हादसे की जानकारी मिलते ही अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम देव उसेंडी शनिवार को कलगांव पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

कैसे हुआ हादसा?

जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र के कलगांव में मनरेगा (रोजगार गारंटी योजना) के तहत तालाब की खुदाई का काम चल रहा था. इसी दौरान अचानक मौसम बदला और गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली (गाज) गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में काम कर रहे तीन ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य मजदूर घायल हो गए.

विधायक विक्रम देव उसेंडी ने हरसंभव मदद का दिलाया भरोसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीड़ित परिवारों से मिले विधायक विक्रम देव उसेंडी

हादसे की सूचना मिलते ही अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम देव उसेंडी शनिवार को तुरंत कलगांव पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. विधायक ने दुखी परिवारों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि यह एक ऐसी अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती. उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में वे और पूरा प्रशासन उनके साथ मुस्तैदी से खड़ा है.

घायलों के इलाज और तत्काल मुआवजे के निर्देश

गांव के दौरे के दौरान विधायक ने हादसे में घायल हुए मजदूरों के स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि घायलों के बेहतर और समुचित इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही उन्होंने शासन (सरकार) की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि और अन्य जरूरी सुविधाएं प्रभावित परिवारों को बिना किसी देरी के तुरंत उपलब्ध कराने को कहा है.

विधायक विक्रम देव उसेंडी ने गांव में चौपाल लगाकर अन्य ग्रामीणों से भी चर्चा की और दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि दी. इस कठिन समय में विधायक के खुद गांव पहुंचने और हरसंभव मदद का भरोसा देने से पीड़ित परिवारों को बड़ा मानसिक और भावनात्मक संबल मिला है. ग्रामीणों ने भी संकट की इस घड़ी में विधायक द्वारा दिखाई गई इस त्वरित संवेदनशीलता और सक्रियता की सराहना की है.

आकाशीय बिजली के दौरान सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपाय

  • बिजली कड़कने के दौरान कभी भी अकेले या ऊंचे पेड़ के नीचे आश्रय न लें
  • यदि आप खुले मैदान, खेत या तालाब के पास हैं, तो तुरंत वहां से हटकर किसी पक्के मकान में चले जाएं
  • खेती के औजार, ट्रैक्टर, साइकिल या लोहे की कड़ाही/सामान से दूर रहें
  • यदि सुरक्षित स्थान न मिले, तो जमीन पर दोनों पैरों को पास लाकर, सिर को घुटनों के बीच रखकर उकड़ू बैठ जाएं. जमीन पर सीधे कभी न लेटें.
  • यदि कई लोग साथ हैं, तो एक-दूसरे से कम से कम 15-20 फीट की दूरी बना लें.
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