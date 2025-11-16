ETV Bharat / state

विधायक बनते ही भाया का बड़ा ऐलान, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे

बारां : अंता उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया चुनाव जीते हैं और कांग्रेस से विधायक बने हैं. जिले में भाया कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं. अब प्रमोद जैन भाया किसानों के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने घोषणा भी कर दी है. प्रमोद जैन भाया का कहना है कि किसानों के मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले बारां में विरोध प्रदर्शन करेंगे. इसके साथ ही सीएम का नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया जाएगा. इसको लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरे जिले से आएंगे.

उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट पर धरना भी दिया जाएगा. जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, पूर्व विधायक पानाचन्द मेघवाल, करण सिंह राठौड़, निर्मला सहरिया सहरिया सहित कई लोग शामिल होंगे. प्रमोद जैन भाया ने बताया कि बारां जिले के किसानों की इस साल भारी अतिवृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी हैं. उपज नाममात्र की हुई है, जिसके कारण उनकी लागत भी नहीं निकल पाई है.