ETV Bharat / state

पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा के स्पाइन में फ्रैक्चर, ICU में किया गया भर्ती

पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की जांच रिपोर्ट में फ्रैक्चर निकला है. उनका उपचार जारी है.

कंवरलाल मीणा के स्पाइन में फ्रैक्चर
कंवरलाल मीणा के स्पाइन में फ्रैक्चर (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: अंता से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा जिला कारागार में बुधवार को टॉयलेट में स्लिप हो जाने के कारण चोटिल हो गए. ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल से कोटा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था. कोटा मेडिकल कॉलेज में हुई एमआरआई और सीटी स्कैन जांच में मीणा के स्पाइन में फ्रैक्चर होना पाया गया है. इससे पहले बुधवार शाम उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कारागार से जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज कोटा रेफर किया था.

ऑर्थोपेडिक सर्जन हरीश जैन ने बताया कि पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को बुधवार शाम जेल प्रशासन की ओर से अस्पताल में भर्ती किया गया था. जेल प्रशासन के अनुसार टॉयलेट में स्लिप हो जाने के कारण वे गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे. उन्हें खड़ा रहने और चलने में काफी मुश्किल आ रही थी. इसके बाद मीणा की विभिन्न प्रकार की जांच की गई. अस्पताल में एमआरआई सुविधा नहीं होने के कारण नजदीकी मेडिकल कॉलेज में जांच करवाने के लिए रेफर किया गया था. बुधवार रात मेडिकल कॉलेज में कराई गई जांच में पूर्व विधायक की स्पाइन में फ्रैक्चर सामने आया है. जांच के बाद मीणा को झालावाड़ जिला अस्पताल लाया गया है. फिलहाल, पूर्व विधायक को जिला अस्पताल के आर्थोपेडिक आईसीयू में भर्ती किया गया है. उनका उपचार फिलहाल जारी है.

इसे भी पढ़ें: कंवरलाल मीणा की सजा माफी पर सियासत गरम, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा

बता दें कि मीणा पर जिले में पंचायत चुनाव के दौरान एसडीएम को पिस्टल से धमकाने, मारपीट व राजकार्य में बाधा पहुंचाने का प्रकरण दर्ज हुआ था. इसके बाद सेशन न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिर कार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा का फैसला बकरार रखा था और विधायक को कोर्ट में सरेंडर कर सजा पूरी करने का आदेश दिया था. बाद में विधायक ने 21 मई को मनोहरथाना कोर्ट में सरेंडर किया था. इसके बाद से ही पूर्व विधायक मीणा जिला कारागार में अपनी सजा पूरी कर रहे हैं.

इसे भी पढे़ं. पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा की तबीयत खराब, जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में किया भर्ती

पूर्व में भी पहुंच चुके हैं अस्पताल : यह दूसरी बार है जब पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को जिला अस्पताल लाया गया है. गत दिनों उन्हें घबराहट की शिकायत के बाद जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पूर्व विधायक की सोनोग्राफी, डेंटल तथा मेडिसिन से संबंधित जांचें करवाई गई थी, जिसके बाद पूर्व विधायक को जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया था.

राज्यपाल के पास अटकी है दया याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक की ओर से लगाई गई सजा याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद विधायक को आखिरकार जेल जाना पड़ा था. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विपक्ष के भारी दबाव के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया था. अपनी सजा माफी के लिए पूर्व विधायक मीणा ने राज्यपाल के समक्ष दया याचिका लगाई हुई है. इस पर फिलहाल अभी फैसला आना बाकी है.

TAGGED:

ANTA EX MLA KANWAR LAL MEENA
KANWAR LAL MEENA SPINE FRACTURE
कंवरलाल मीणा चोटिल
कंवरलाल मीणा के स्पाइन में फ्रैक्चर
KANWAR LAL MEENA INJURED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

टखनों से लेकर एड़ियों तक दर्द कई गंभीर बीमारियों का हो सकता है संकेत, समय रहते पहचान करना जरूरी

कारों में भारी टचस्क्रीन होने से घट सकती है सेफ्टी रेटिंग, यह सेफ्टी नियामक जारी करेगा नए प्रोटोकॉल

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का पलटवार: “गहलोत के समय था जंगलराज, अब प्रदेश में सुराज”

Amazon में 6 लाख नौकरियां रोबोट्स से होंगी रिप्लेस, अब इंसान की जगह 'Cobots' करेंगे काम: रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.