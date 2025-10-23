ETV Bharat / state

पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा के स्पाइन में फ्रैक्चर, ICU में किया गया भर्ती

झालावाड़: अंता से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा जिला कारागार में बुधवार को टॉयलेट में स्लिप हो जाने के कारण चोटिल हो गए. ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल से कोटा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था. कोटा मेडिकल कॉलेज में हुई एमआरआई और सीटी स्कैन जांच में मीणा के स्पाइन में फ्रैक्चर होना पाया गया है. इससे पहले बुधवार शाम उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कारागार से जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज कोटा रेफर किया था.

ऑर्थोपेडिक सर्जन हरीश जैन ने बताया कि पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को बुधवार शाम जेल प्रशासन की ओर से अस्पताल में भर्ती किया गया था. जेल प्रशासन के अनुसार टॉयलेट में स्लिप हो जाने के कारण वे गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे. उन्हें खड़ा रहने और चलने में काफी मुश्किल आ रही थी. इसके बाद मीणा की विभिन्न प्रकार की जांच की गई. अस्पताल में एमआरआई सुविधा नहीं होने के कारण नजदीकी मेडिकल कॉलेज में जांच करवाने के लिए रेफर किया गया था. बुधवार रात मेडिकल कॉलेज में कराई गई जांच में पूर्व विधायक की स्पाइन में फ्रैक्चर सामने आया है. जांच के बाद मीणा को झालावाड़ जिला अस्पताल लाया गया है. फिलहाल, पूर्व विधायक को जिला अस्पताल के आर्थोपेडिक आईसीयू में भर्ती किया गया है. उनका उपचार फिलहाल जारी है.

बता दें कि मीणा पर जिले में पंचायत चुनाव के दौरान एसडीएम को पिस्टल से धमकाने, मारपीट व राजकार्य में बाधा पहुंचाने का प्रकरण दर्ज हुआ था. इसके बाद सेशन न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिर कार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा का फैसला बकरार रखा था और विधायक को कोर्ट में सरेंडर कर सजा पूरी करने का आदेश दिया था. बाद में विधायक ने 21 मई को मनोहरथाना कोर्ट में सरेंडर किया था. इसके बाद से ही पूर्व विधायक मीणा जिला कारागार में अपनी सजा पूरी कर रहे हैं.