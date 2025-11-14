Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: बीजेपी की हार पर बेढम का आरोप, 'कांग्रेस ने धनबल से परिणाम बदले', खराड़ी बोले,'निर्दलीय ने वोट काटे'

मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि अंता में भाजपा की कम अंतर से हार हुई. वहीं बाबूलाल खराड़ी ने वोट कटने की बात कही.

Minister jawahar singh bedam
मंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 4:37 PM IST

5 Min Read
भरतपुर: अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर सीधे धनबल, तुष्टिकरण और प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. बिहार में एनडीए की भारी जीत को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासवादी विजन की जीत बताया और बिहार की जनता को बधाई दी. वहीं जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि अंता चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने भाजपा के वोट काटे. इसलिए हार हुई.

कांग्रेस पर लगाए ये आरोप: बेढम ने अंता उपचुनाव के परिणामों पर नाराजगी जताई और कांग्रेस पर चुनाव प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से धनबल का इस्तेमाल किया गया, जिससे चुनाव के अंतिम चरण में परिणामों की दिशा बदली गई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले से किए भ्रष्टाचार और प्रभाव का जमकर उपयोग किया. मतदाताओं को प्रलोभन देकर भ्रमित किया. परिणाम सामने हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती से मोरपाल सुमन के साथ खड़े रहकर कड़ी टक्कर दी.

अंता उपचुनाव नतीजे पर क्या बोले बेढम (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें: अंता उपचुनाव का नतीजा, कांग्रेस ने बताया सरकार की हार, कहा- इस टेस्ट में सरकार पूरी तरह हुई फेल

'राशि बांटते पकड़ा': राज्य में बीजेपी सरकार होने के बावजूद धन के लेनदेन पर अंकुश नहीं लगा पाने के सवाल पर मंत्री बेढम ने कहा कि कई जगह छापेमारी हुई, कई लोग पकड़े गए. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा खुद राशि बांटते हुए पकड़े गए थे. यह तथ्य सार्वजनिक है. उनका कहना था कि चुनाव आयोग और प्रशासन ने अपनी भूमिका निभाई, फिर भी विपक्ष ने तुष्टीकरण और धनबल का ऐसा नेटवर्क बना रखा था जिसने अंतिम परिणाम को प्रभावित किया.

पढ़ें: बिहार नतीजे पर गहलोत बोले-चलते इलेक्शन में बांटे गए 10-10 हजार रुपए, चुनाव आयोग ने नहीं लगाई रोक

'हार का अंतर कम, चिंता की बात नहीं': बेढम ने कहा कि अंता में बीजेपी का वोटबैंक मजबूत है और हार बहुत कम अंतर की है. चिंता की कोई बात नहीं है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान की सरकार विकासोन्मुखी है. अंता सहित पूरे राजस्थान के विकास के लिए निरंतर काम करते रहेंगे. बिहार चुनाव पर बेढम ने कहा कि बिहार में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर दोबारा विश्वास जताया है. एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन है. मैं बिहार की जनता को बधाई देता हूं.

'हमारा उम्मीदवार मीणा नहीं, इसलिए वोट उधर गए': जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री और डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों और कामों पर विश्वास किया है. जिससे भाजपा और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला. 15 नवंबर को सीएम भजनलाल शर्मा के डूंगरपुर दौरे की तैयारी देखने पहुंचे खराड़ी ने अंता उपचुनावों में भाजपा की हार पर कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार ने वोट काटे. जिस वजह से भाजपा की हार हुई. अब उसकी समीक्षा करेंगे. लेकिन अब तक जो कारण दिखता है, वह निर्दलीय उम्मीदवार के अधिकतर वोट काटना ही है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के अब तक के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुए हैं. लेकिन पहले इस सीट पर मीणा कैंडिडेट था और अबकी बार मीणा नहीं होने से सब वोट निर्दलीय कैंडिडेट को गए. यही हार की वजह हो सकती है.

पढ़ें: अंता विधानसभा उपचुनाव परिणाम: भाजपा की हार पर बोले सरकार के मंत्री और सांसद, 'ढूंढ़ेंगे कहां कमी रही'

15 को डूंगरपुर आएंगे सीएम: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 नवंबर को राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह में शामिल होने के लिए डूंगरपुर आएंगे. भगवान बिरसा मुंडा की 150वी जयंती का राज्य स्तरीय समारोह कल डूंगरपुर स्थित एसबीपी कॉलेज में आयोजित होगा. सीएम के दौरे को लेकर एसबीपी कॉलेज के खेल मैदान में जिला प्रशासन की ओर से तैयारिया की जा रही हैं. जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने शुक्रवार को एसबीपी कॉलेज खेल मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि सीएम दोपहर 12 बजे डूंगरपुर पुलिस लाइन के हेलीपेड पर उतरेंगे. यहां से वे एसबीपी कॉलेज खेल मैदान पहुंचेंगे.

इस दौरान राज्य स्तरीय समारोह में सीएम कई विकास कार्यो का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा समाज कल्याण की ओर से 40 स्कूटी, 23 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का वितरण करेंगे. इसके साथ ही 2 सुखद दाम्पत्य योजना के लाभार्थियों को 5-5 लाख रुपए और एक अंतर्जातीय विवाह योजना के लाभार्थी को 10 लाख में से पहली किश्त ढाई लाख का चेक देंगे. वहीं इस मौके पर सीएम आजीविका संवर्धन के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 31 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण भी करेंगे. राज्य स्तरीय समारोह, राष्ट्रीय समारोह से वीसी के जरिए जोड़ा जाएगा. इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली अपना संबोधन देंगे.

