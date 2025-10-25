ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: फिर भाजपा के हुए रामपाल मेघवाल, निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन लेंगे वापस

जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले भाजपा के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल नामांकन वापस लेंगे. शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र गोठवाल की मौजूदगी में रामपाल मेघवाल ने नामांकन वापस लेने की सहमति दी. इस मौके पर मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी एकजुट है. रामगोपाल मेघवाल की वापसी से पार्टी को मजबूती मिलेगी.

भाजपा के हुए रामपाल: राठौड़ ने कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के दौरान भाजपा परिवार पहले से अधिक एकजुट होकर मैदान में उतरेगा. पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब वे पुनः भाजपा परिवार में शामिल हो गए हैं. उन्होंने अपनी नाराजगी समाप्त करते हुए भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन की विजय सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ जनता के बीच जाने का संकल्प व्यक्त किया है. राठौड़ ने मेघवाल का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा एक परिवार है, यहां मनभेद नहीं मतभेद होते हैं. हम सब मिलकर अंता उपचुनाव में प्रचंड जीत हासिल करेंगे.