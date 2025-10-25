ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: फिर भाजपा के हुए रामपाल मेघवाल, निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन लेंगे वापस

अंता उपचुनाव में भाजपा की मुश्किलें कम हुई है. निर्दलीय प्रत्याशी रामपाल मेघवाल ने नामांकन वापस लेने की बात कही है.

Rampal Meghwal with BJP leaders
बीजेपी नेताओं संग रामपाल मेघवाल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 10:29 PM IST

2 Min Read
जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले भाजपा के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल नामांकन वापस लेंगे. शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र गोठवाल की मौजूदगी में रामपाल मेघवाल ने नामांकन वापस लेने की सहमति दी. इस मौके पर मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी एकजुट है. रामगोपाल मेघवाल की वापसी से पार्टी को मजबूती मिलेगी.

भाजपा के हुए रामपाल: राठौड़ ने कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के दौरान भाजपा परिवार पहले से अधिक एकजुट होकर मैदान में उतरेगा. पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब वे पुनः भाजपा परिवार में शामिल हो गए हैं. उन्होंने अपनी नाराजगी समाप्त करते हुए भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन की विजय सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ जनता के बीच जाने का संकल्प व्यक्त किया है. राठौड़ ने मेघवाल का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा एक परिवार है, यहां मनभेद नहीं मतभेद होते हैं. हम सब मिलकर अंता उपचुनाव में प्रचंड जीत हासिल करेंगे.

परिवार में वापस आया: पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने कहा कि अंता उपचुनाव में मैंने आपसी मनमुटाव के चलते निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दर्ज किया था, लेकिन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के मार्गदर्शन और उदारता से प्रेरित होकर नामांकन वापस ले रहा हूं. मैंने भाजपा परिवार में पुनः वापसी का निर्णय किया है. हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन की भारी मतों से विजय सुनिश्चित करेंगे. इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, ओमप्रकाश भडाणा, भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक और जयपुर शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने रामपाल मेघवाल को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा परिवार में फिर से शामिल किया.

