अंता उपचुनाव : अपनों की नाराजगी में उलझ सकती है भाजपा के लिए विधानसभा सीट, यह हैं कारण

अंता विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अनुशासनहीनता को लेकर बागी प्रत्याशी को चेतावनी दी है. मदन राठौड़ ने कहा कि अनुशासन पार्टी में सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि मेघवाल ने कभी भी इस सीट के लिए अपनी दावेदारी पार्टी के समक्ष नहीं रखी और ना ही वह कभी अंता विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार थे. उन्हें वहां से चुनाव लड़ना था तो पार्टी मीटिंग में बात करनी चाहिए थी. हालांकि, राठौड़ ने ये भी माना कि यह बात सही है कि मेघवाल के निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने से पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि वह भाजपा के ही वोट लेंगे. बीजेपी के पूर्व विधायक हैं तो नुकसान पार्टी को होगा. मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि ये खेल कांग्रेस प्रत्याशी का है. उन्होंने अपनी पत्नी से भी नामांकन दाखिल करा दिया.

अपनों की नाराजगी का खतरा : राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. नामांकन की आखिरी तारीख पर बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिससे चुनावी माहौल में नया मोड़ आ गया है. रामपाल मेघवाल 2013 में बारां जिले की अटरू विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके थे. इस बार वह अंता उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में ताल ठोक कर अपनी ही पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर दी. पहले से ही सीट पर नरेश मीणा ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल कर बीजेपी को मीणा वोट बैंक पर बड़ा डेंट देने की दिशा में कदम बढ़ाया. अब अपनी पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर मेघवाल ने ये बात दिया है कि अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की राह आसान नही है.

जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कहीं भाजपा के पूर्व विधायक ने निर्दलीय नामांकन भरा तो, दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों की सूची में स्थानीय विधायक का नाम नहीं आने पर नाराजगी दिखाई दे रही है. बारां जिले की छाबड़ा विधानसभा से 7 बार के वरिष्ठ विधायक सिंघवी को बाहर रखने सहित इसी क्षेत्र के अन्य विधायकों और पूर्व विधायकों की नाराजगी दिखाई पड़ रही है. हालांकि, पार्टी एकजुटता का दावा करते हुए नाराजगी के किसी भी दावे को सिरे से खारिज कर रही है. इतना ही नहीं, निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरने वाले अपनी पार्टी के पूर्व विधायक को विपक्ष का षड्यंत्र करार दिया जा जा रहा है.

स्टार प्रचारकों में वरिष्ठ दरकिनार : अंता विधानसभा उपचुनाव में महासंग्राम चल रहा है. बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची घोषित कर दी, लेकिन इस सूची में भी कई प्रमुख नेताओं के नाम नहीं हैं, जिससे मतभेद की बात सामने आ रही है. बारां जिले के वरिष्ठ नेता और सात बार के वरिष्ठ विधायक का नाम स्टार प्रचारकों सूची में नहीं है, जिससे बीजेपी में मतभेद होने की चर्चाओं को बल मिल रहा है. हालांकि, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मतभेद होने से इनकार करते हुए कहा कि जिनका नाम सूची में नहीं है वो भी प्रचार कर रहे हैं. राठौड़ का कहना है कि स्टार प्रचारकों के अलावा कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें नाम नहीं चाहिए केवल काम चाहिए. स्टार प्रसारकों की घोषणा हो गई, वह तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं. वह संस्कारों और नीतिगत सोच के आधार पर काम कर रहे हैं. उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि पार्टी को जीत किस प्रकार मिले.

सिंघवी को रखा गया बाहर : बीजेपी की ओर से घोषित 40 सदस्य स्टार प्रचारक सूची में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी डॉ राधामोहन दास अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सहित वरिष्ठ नेताओं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं. स्टार प्रचारक सूची में जातिगत समीकरण स्थानीय और विशेषता को ध्यान में रखा गया है. हालांकि, सूची में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं. इसको लेकर पार्टी में साफ तौर से मतभेद होने के कयास लगाए जा रहे हैं. सात बार से चुनाव जीत रहे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी का नाम सूची से गायब है. इस पर प्रताप सिंह सिंघवी का कहना है कि छीपाबड़ौद स्थित अपने घर पर परिवार जनों के साथ दिवाली मनाने आए हुए हैं. पार्टी ने जो भी हुकुम दिया है, उसे पूरा करने की कोशिश की है. अपना दिलो जान लगाकर उसे काम को पूरा किया है. आगे भी पार्टी जो काम देगी उसे पूरा करूंगा. पार्टी का अधिकांश कार्यकर्ता को विश्वास दिलाता हूं कि आपके बीच ही रहूंगा और आपके बीच ही रहकर कार्य करूंगा.

बड़े नेताओं की दूरी पर चर्चा : उधर भाजपा के बड़े नेताओं की अंता से बनी दूरी चर्चाओं का विषय बन रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने अभी तक अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में ना कोई जनसभा की और ना ही किसी तरह की रैली की. इतना ही नहीं, प्रत्याशी के नामांकन में भी कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा. एकमात्र झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह ही मौजूद रहे. पार्टी भले ही इन सब बातों को खारिज कर रही हो, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा उठना स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अंता में डेरा डाल लिया है.

पार्टी को मैसेज देने की जरूरत : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्यामसुंदर शर्मा कहते हैं कि अंता उपचुनाव भाजपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव के परिणाम सरकार के 2 साल के कामकाज का आकलन करेंगे, लेकिन जिस तरह से अंतर चुनाव में उम्मीदवार की घोषणा से लेकर नामांकन दाखिल होने तक जो चौंकाने वाले चीज सामने आ रही है वह भाजपा को चिंतित करने वाली है. पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में इस क्षेत्र के सात बार के विधायक को दरकिनार करना, इसके साथ ही भाजपा के प्रत्याशी के लिए अब तक किसी भी बड़े नेता का चुनावी सभा नहीं होना और अब इसी पार्टी के पूर्व विधायक ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल कर उन सब चर्चाओं को बल दे दिया. जिस पर कहा जा रहा है कि पार्टी में भीतरखाने सब कुछ सामान्य नहीं है. शर्मा कहते हैं कि अगर पार्टी समय रहते डैमेज कंट्रोल नहीं करती है तो विपक्ष इन मुद्दों को आधार बनाकर सत्तारूढ़ पार्टी को घेर सकता है और उसका नुकसान चुनाव के परिणाम में दिखाई दे सकता है.