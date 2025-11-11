ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: FST टीम ने युवक से पकड़ी लाखों की नकदी

बारां पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंडासु ने बताया कि सोमवार को खान की झोपड़िया में एफएसटी टीम निगरानी बनाए हुए थी. इसी दौरान एक कोटा नंबर की कार रोकी गई, जिसकी तलाशी लेने पर इसमें 2,16,800 रुपए कैश मिले हैं. यह युवक मूल रूप से बूंदी के तालेड़ा कस्बे के इंदिरा कॉलोनी निवासी जितेंद्र सेन है. इस कार में एक नोटबुक मिली है, जिसमें खान की झोपड़िया और अमलसरा गांव के लोगों के नंबर और कुछ वोटरों के नंबर में मिले हैं. जितेंद्र का कहना है कि कार में मिले हुए तीन मोबाइल में से एक उसका है. हालांकि, दो के संबंध में वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया. साथ ही इस राशि के मामले में भी कोई जवाब नहीं दे पाया है, जिसके बाद राशि और सामग्री को जब्त कर लिया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर अंता को इस संबंध में सूचना दे दी गई है. साथ ही आगे कार्रवाई की जा रही है.

अंता (बारां) : अंता विधानसभा के उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है. इस संबंध में फ्लाइंग स्क्वायड टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है. यह कार्रवाई खान की झोपड़िया गांव में हुई है, जिसमें लाखों रुपए मिले हैं. इसके साथ ही वोटर लिस्ट और कुछ मोबाइल नंबर भी मिले हैं.

अब तक 21 करोड़ से ज्यादा की जब्ती : एसपी अभिषेक अंडासु ने बताया कि मंगलवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया. शांतिपूर्वक मतदान के लिए कई इंतजाम किए गए हैं. संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं. करीब 12 क्विक रेस्पॉन्स टीम, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट, 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक और 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. दूसरी तरफ चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 21 करोड़ 23 लाख की जब्ती की गई है. इसमें अवैध शराब, नशीले पदार्थ, फ्रीबीज व अन्य सामग्री 20.55 करोड़ है. नकद राशि 13.40 लाख शामिल है.

भाजपा ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर : भारतीय जनता पार्टी चुनाव को काफी सख्ती से ले रही है. प्रदेश के साथ-साथ अंता विधानसभा स्तर पर भी एक विशेष टीम भारतीय जनता पार्टी ने बना दी है. इस टीम के सदस्यों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिनमें अंता विधानसभा के उपचुनाव में फर्जी या गलत वोटिंग रोकने का है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि जयपुर में इसकी जिम्मेदारी कंट्रोल रूम प्रभारी के रूप में राजेंद्र सिंह शेखावत को सौंप दी गई है. उनके साथ 6 अलग नंबर कंट्रोल रूम के जारी किए गए हैं. इसके अलावा अंता विधानसभा स्तर पर जारी क्रिकेट टीम में प्रभारी कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, चुनाव सह प्रभारी डॉ. छगन माहुर, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, बारां जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार और वसुंधरा राजे सिंधिया के निजी सहायक धीरेंद्र कमठान को जिम्मेदारी सौंप दी गई.