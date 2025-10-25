ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव : बड़े नेताओं की दूरी पर सवाल, कांग्रेस ने बताया भजनलाल बनाम वसुंधरा, मिला ये जवाब

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्रियों की ड्यूटी तो लगा दी, लेकिन सीएम की मीटिंग में मंत्रियों ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि गांव के लोग उन्हें निकलने नहीं देंगे. वहां बिजली नहीं आ रही, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है. दो साल में बारां-अंता में काम नहीं किए, इसलिए मंत्री जाने से डर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीएम और प्रदेश अध्यक्ष तो ज्यादा डरे हुए हैं. लोग सवाल करेंगे कि पीपलोदी हादसे के वक्त नहीं गए, अब किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे.

खाचरियावास बोले- भाजपा में भजनलाल बनाम वसुंधरा: कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल उठाते हुए कहा कि अंता में हमारे प्रत्याशी ने जिस दिन नामांकन भरा, उस दिन सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं था जो मंच पर न हो, लेकिन भाजपा के बड़े नेता गायब थे. भाजपा में 'वसुंधरा बनाम भजनलाल' चल रहा है. इनमें भारी टकराव है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा.

भाजपा के बड़े नेताओं की इस दूरी पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा भले ही बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक-ठाक बताने की कोशिश करे, लेकिन अंदरखाने सब कुछ सामान्य नहीं है. उन्होंने दावा किया कि यह चुनाव 'भजनलाल बनाम वसुंधरा' हो गया है. इसलिए अभी तक बड़े नेता दूरी बनाए हुए हैं. कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस हार की बौखलाहट में यह सब बोल रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है. बड़े नेताओं की दूरी नहीं है, यह सब पार्टी की रणनीति का हिस्सा है.

जयपुर: राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस बड़े नेताओं को साथ लेकर चुनावी सभाओं में जुट गई है, जबकि भाजपा इस मामले में अभी तक पीछे दिखाई दे रही है. प्रत्याशी के नामांकन से लेकर अब तक कोई भी बड़ा नेता, जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम शामिल है, अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं.

सांसद दुष्यंत सिंह ही प्रमुख चेहरा: अंता सीट पर प्रचार के लिए अब तक भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं की मौजूदगी नजर नहीं आई है. भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के नामांकन में झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ही प्रमुख चेहरा थे. वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन 'भाया' की नामांकन रैली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह सहित सभी छोटे-बड़े नेता पहुंचे थे. नामांकन के बाद से लेकर अब तक भाजपा का कोई भी बड़ा नेता अंता नहीं पहुंचा है. इसको लेकर ही कांग्रेस सवाल कर रही है.

रणनीति या मतभेद? अंता उपचुनाव के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है. इस सूची में शामिल प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्रियों सहित अन्य बड़े नेता अभी तक प्रचार के लिए अंता नहीं पहुंचे हैं. सूत्रों के अनुसार मोरपाल सुमन के नामांकन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शामिल होने वाले थे और इसकी पूरी तैयारी भी हो गई थी, लेकिन अंतिम समय में उन्हें रोक दिया गया. यह तय हुआ कि सीएम भजनलाल शर्मा और अन्य नेता सब साथ जाएंगे. इसके बाद फिर तय हुआ कि दीपावली के तुरंत बाद अंता जाकर सभा करेंगे, ताकि एकजुटता का संदेश जाए, लेकिन दीपावली के बाद भी चार-पांच दिन निकल गए हैं. इसको लेकर कांग्रेस को मौका मिल गया है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कुछ मतभेद हैं, जिन्हें भाजपा छुपाना चाह रही है.

बोले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष- सब रणनीति का हिस्सा: कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस को घर संभालने की नसीहत देते हुए जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कोई मतभेद नहीं है और पार्टी का प्रचार अभियान पूरी गति से चल रहा है. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है. यह सब हमारी रणनीति का हिस्सा है और हम अपनी शैली से काम कर रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि सभी नेता जल्द ही अंता पहुंचेंगे और सबका ध्यान चुनाव पर केंद्रित है. उन्होंने कहा ​कि हमारे मंत्री और नेता पहले ही पहुंच गए हैं. कुछ मंत्री तो तीन-तीन बार जा चुके हैं. पार्टी के पदाधिकारी भी वहीं काम कर रहे हैं. मैं स्वयं, मुख्यमंत्री और वसुंधराराजे, सभी उसी बेल्ट में जाने वाले हैं. उन्होंने दावा किया कि अंता उपचुनाव भाजपा जीत चुकी है.