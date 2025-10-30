अंता उपचुनाव: प्रमोद जैन भाया बोले- जनता का आशीर्वाद मिलेगा, भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
अंता उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद भाया ने भाजपा पर फसल मुआवजा, यूरिया, सड़क ठप्प, झूठे वादे के आरोप लगाए.
Published : October 30, 2025 at 10:25 AM IST
बारां: अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान इन दिनों जोरों पर है. इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बीते 20 महीनों की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामियों को देखते हुए जनता का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा.
योजनाओं को बंद करने का आरोप: भाया ने कहा, "बीते 20 महीनों के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने जनता को गुमराह किया है. झूठे वादे किए गए, जिसके चलते अंता की देवतुल्य जनता मुझे आशीर्वाद देकर विजयी बनाएगी." उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अफवाहें फैलाकर अपना उल्लू सीधा किया, जबकि कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत कार्यों को रोका गया. साथ ही, जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया गया.
बीजेपी पर साधा निशाना: किसानों की समस्याओं पर जोर देते हुए भाया ने बताया कि उनकी फसलें तीन-तीन बार खराब हो चुकी हैं, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला. यूरिया-डीएपी जैसी खादें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, न ही फसल बीमा या खराबे का मुआवजा दिया जा रहा है. हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था. उन्होंने कहा, "भाजपा की कथनी और करनी में भारी अंतर है."
मांगरोल रोड का उदाहरण देते हुए भाया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस सड़क को स्वीकृति दी थी, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और काम शुरू होने वाला था, लेकिन सरकार बदलते ही यह परियोजना ठप हो गई. बीते 20 महीनों में भाजपा सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. भाया ने विश्वास जताया कि जनता इन मुद्दों को समझ रही है और उपचुनाव में कांग्रेस को भारी समर्थन मिलेगा. प्रचार अभियान तेज होने के बीच दोनों पक्षों की ओर से जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है.
