अंता उपचुनाव: सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे ने किया रोड शो, भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन
लोगों को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार विकास की सरकार है.
बारां: अंता उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बीजेपी के शीर्ष नेता अब क्षेत्र में प्रचार करते नजर आ रहे हैं. गुरुवार को सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मांगरोल में रोड शो निकाल भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए समर्थन मांगा. सीएम ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की समस्या हमारी समस्या है, उसका समाधान हमारा फर्ज है.
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह सरकार विकास की सरकार है. जनता की समस्या हमारी समस्या है. उसका समाधान करना, हमारा फर्ज है. संबोधन के दौरान उन्होंने बीते 2 सालों में अंता विधानसभा क्षेत्र में किए 30 विकास कार्यों की सूची भी बताई. साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जनता की मांग हमारे सामने रखी है, उन्हें पूरा करने का काम करेंगे. बारां जिले की सड़कों, अंता क्षेत्र के नहरी तंत्र को सुदृढ़ीकरण करने का काम भी हमारी सरकार करेगी.
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी सभी समाजों के साथ है. इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी समाज मिलकर भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को भारी संख्या में वोट देकर विजयी बनाएं. मोरपाल हमेशा आपके बीच रहेगा और आपका काम करेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के साथ पूरी सरकार खड़ी है. अंता के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.
इससे पूर्व जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मांगरोल पहुंचे, तो हेलीपैड पर मंत्री जोगाराम पटेल, स्थानीय विधायकों व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी अगवानी की. इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी रहे. सीएम के मांगरोल आने से पूर्व ही मांगरोल कस्बे में राज्य भर के नेताओं का जमावड़ा लग गया. वहीं समस्त हाड़ौती क्षेत्र से भाजपा के कार्यकर्ता भी मांगरोल पहुंचे. सीएम के रोड शो को देखते हुए पुलिस व प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए.